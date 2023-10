El Centro de Participación Activa abrirá los sábados por la tarde

El Centro de Participación Activa abrirá los sábados de 16 a 20 horas. Así lo anunció el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Cádiz, Alfonso Candón, el 16 de octubre de 2023. Candón firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique para “facilitar el acceso a los recursos e instalaciones del Centro de Participación Activa” de este municipio. En el acto estuvieron presentes también la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía y Minas, Inmaculada Olivero, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas.

Inmaculada Olivero, como responsable de Patrimonio, afirmó que “desde la Junta de Andalucía, una de las premisas que tiene el Gobierno andaluz es que no puede haber inmuebles, o recursos de la Administración Autonómica cerrados. Nuestro objetivo es ponerlos al servicio de los vecinos para su disfrute. Por lo tanto es una premisa que estamos cumpliendo hoy con esta firma y con otros muchos inmuebles de la provincia porque no solo es para su disfrute sino que además se pone en valor la zona donde se encuentra y todo lo que hay en su entorno, algo que repercute no sólo en el aspecto económico, sino social, como en este caso”.

A continuación Alfonso Cándón explicó que “esta firma responde a la necesidad de posibilitar que los mayores de la localidad tengan acceso a las instalaciones del Centro de Participación Activa y este acuerdo se hace en busca de mejorar las actividades de envejecimiento activo y el bienestar social de las personas mayores de Ubrique, en este caso. Previamente habíamos mantenido una reunión con la anterior corporación municipal que nos hizo esta petición que hoy se hace realidad con esta rúbrica”. El delegado añadió: “Desde la Junta de Andalucía trabajamos de manera transversal entre todas las delegaciones para conseguir mayor coordinación y efectividad y en este caso lo hemos hecho con la delegación de Economía”.

El delegado territorial apostilló que “el objeto del presente convenio, que hoy materializamos con esta acto es el acceso de una ordenanza perteneciente al Ayuntamiento de Ubrique a las instalaciones del Centro de Participación Activa los sábados de cada mes en horario de 16,00 horas a 20,00 horas, para que se pueda desarrollar la actividad de baile para socios/as y/o usuarios del centro, facilitándoles recursos, promocionando el bienestar de las personas mayores y fomentando la convivencia, la integración, participación y la relación con el medio social”.

Para el delegado, “es crucial establecer un cauce estable de colaboración entre entidades o administraciones con este tipo de convenios de colaboración. En el caso del que firmamos hoy con el Ayuntamiento de Ubrique tendrá una vigencia de cuatro años y con él ponemos en valor dar mejores servicios a recursos y atención a nuestros mayores”. Hoy con esta firma damos respuesta a estas necesidades”.

Por último el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, trasladó su agradecimiento a los representantes de la Junta de Andalucía en la provincia, y manifestó que “esta reapertura del centro es una forma de corroborar ese buen trabajo, esas ganas que existen desde la Junta de Andalucía de seguir creciendo y estoy muy contento por este convenio y que los ciudadanos puedan disfrutar de esas actividades el fin de semana”.