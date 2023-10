Ecologistas y Alas Violetas presentan al Ayuntamiento sus propuestas sobre medio ambiente

Representantes de los colectivos AMA Natura–Ecologistas en Acción y Asociación Ecofeminista Alas Violetas se reunieron con el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente, y el concejal de Turismo, Daniel Domínguez, para presentarles una serie de reivindicaciones. En primer lugar, plantearon la necesidad de que se realice y publique el inventario de caminos públicos de Ubrique, del que no tienen noticias “a pesar del compromiso de hacerlo del anterior equipo de gobierno”, según expresaron en un comunicado difundido el 17 de octubre de 2023. Asimismo, consideraron que “el Ayuntamiento de Ubrique por ley tiene que elaborar su Plan Municipal contra el Cambio Climático”, pues “el límite para hacerlo era noviembre de 2022”. Ambos colectivos piden que “su redacción no sea un ‘corta y pega’ y que se haga de forma participativa e interactiva”. Además propusieron, como medida dentro de este plan, “el cambio de tratamiento al arbolado urbano de Ubrique”. Estimaron que “se deberían dejar que se desarrollen sus copas y evitar las ridículas, por minúsculas, copas ‘chupa-chups’ y los desmoches y otros tratamientos similares. Tratar el arbolado como seres vivos permitiría que realizaran sus funciones vitales y que aportasen innumerables beneficios, entre ellos la absorción de CO2”.

De igual modo sugirieron “la elaboración de un proyecto de renaturalización del río Ubrique”. Este y el anterior punto “entrarían en consonancia con el cumplimiento de la futura ley de restauración de la naturaleza de Europa”. Respecto al Proyecto de Economía Circular de la Sierra de Cádiz, plantearon “la necesidad de apoyar el sistema de recogida Puerta a Puerta para aumentar el porcentaje de reciclaje de los residuos que generan los vecinos de Ubrique”.

Otra de las labores a las que está obligado el Ayuntamiento; según la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, “es a hacer un censo y planificar la retirada del amianto en construcciones de la localidad”. El plazo expiró el pasado mes de abril. En este sentido, los ecologistas presentaron a los ediles el censo elaborado por ellos mismos para que les sirva de ayuda.

También se refirieron al Toro del Gayumbo y el encierro infantil “San Sebastianes”. Los representantes de AMA y Alas Violetas consideraron que “los festejos taurinos muestran e impulsan algunos de los valores más negativos de una sociedad, como son el desprecio por los derechos de los animales y la exhibición de la tortura y el sufrimiento como espectáculo”. Por esta razón, expusieron que “promocionar un encierro infantil no parece la mejor forma de seguir las recomendaciones de la ONU de proteger a los niños de su exposición a todas las formas de violencia”.

Por último, plantearon “el problema del efecto trampa de la piscina del cámping de Tavizna, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Ubrique”. Según ambos colectivos, “las piscinas y otras construcciones humanas son trampas mortales para anfibios, reptiles y otros animales, que se introducen en ellos para reproducirse, por ejemplo, y después no pueden salir y terminan muriendo por inanición o por cansancio y ahogamiento”. Por este motivo, reclamaron “una solución en forma de rampa para esta constatada trampa mortal para especies en peligro”.

Tras este encuentro Alas Violetas y AMA Natura “esperan que el nuevo equipo de gobierno lleve a buen término, si no todos, la mayoría de los problemas y cuestiones tratados en el mismo”.

Los representantes de los colectivos lamentaron “profundamente la no asistencia del alcalde” a la reunión,pesea habérselo solicitado, ya que juzgan como “muy importantes para Ubrique” los asuntos tratados. No obstante, AMA Natura–Ecologistas en Acción y la Asociación Ecofeminista Alas Violetas se mostraron “satisfechas por la atención recibida por parte del concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente, y el concejal de Turismo, Daniel Domínguez”.