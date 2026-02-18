Tope a los precios de hospedaje durante una semana tras el temporal

El Consejo de Ministros ha acordado el martes 17 de febrero de 2026, a propuesta del titular de Consumo, Pablo Bustinduy, limitar el precio temporalmente de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo. En la Sierra de Cádiz esta medida afecta a Grazalema y Ubrique.

Esta limitación temporal, que entró en vigor el miércoles 18 de febrero y estará vigente una semana, hasta el miércoles 25, se aplica sobre la base del real decreto-ley 4/2026 aprobado la semana pasada, también a propuesta de Pablo Bustinduy, que permite al Gobierno de España topar precios de productos o servicios cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales o accidentes graves, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a esos productos y servicios.

Gracias a esta nueva normativa, el Consejo de Ministros ha declarado, por primera vez, una situación de emergencia para establecer una limitación de precios en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de 10 personas desalojadas y en los estas representan al menos, el 0,1% de la población del municipio, siendo estos los criterios establecidos, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado difundido el 17 de febrero de 2026.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia. Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el propio acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializa los alojamientos.

En el propio acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.