IU pide la mejora de la estación de autobuses, por su ‘lamentable estado’

Izquierda Unida de Ubrique ha puesto de manifiesto “el lamentable estado en el que se encuentra la estación de autobuses” de esta localidad. Según IU, “en lugar de ser un espacio habilitado y acondicionado para el uso de los vecinos y vecinas que utilizan diariamente el servicio de líneas regulares, esta instalación se ha convertido en un aparcamiento para los vehículos del Ayuntamiento. Esta situación no solo es inadmisible, sino que también refleja una clara falta de atención y compromiso con los ciudadanos”, según expresó IU en un comunicado difundido el 18 de junio de 2024.

IU añade: “La estación de autobuses, que debería ser un punto de referencia para la movilidad y el transporte en Ubrique, se encuentra actualmente en un estado de abandono absoluto. Los usuarios del servicio de línea se ven obligados a subir y bajar de los autobuses fuera de la estación, lo que resulta incómodo e inseguro. Además, los cuartos de baño de la estación están en un estado deplorable, sin que se les haya realizado ningún tipo de mantenimiento o arreglo durante mucho tiempo”.

El comunicado dice además: “Desde Izquierda Unida consideramos que esta situación es inaceptable y que es urgente intervenir para restaurar la estación de autobuses. No solo es necesario adecuarla para los autobuses de línea, sino también para los autobuses turísticos y los que se utilizan para las excursiones organizadas en nuestra localidad. La estación debe ser un espacio funcional y accesible para todos, mejorando así la calidad del servicio y la imagen de Ubrique”.

IU expresa también: “Instamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento a que tome medidas inmediatas para solucionar esta problemática y a que se comprometa a realizar las inversiones necesarias para poner en marcha una restauración integral de la estación. Es fundamental que se garantice el correcto mantenimiento de las instalaciones y que se mejore la accesibilidad y las condiciones de los servicios sanitarios”.

En su comunicado, Izquierda Unida señala que “seguirá vigilante y luchando para que los intereses de los vecinos y vecinas de Ubrique sean atendidos de manera adecuada y eficaz. La estación de autobuses debe ser un símbolo de la modernidad y la eficiencia de nuestro municipio, no un lugar de abandono y desidia”.