CCOO denuncia a una empresa de la piel por no aplicar el permiso climático retribuido en Ubrique

La sección sindical de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) de Cádiz difundió el 18 de febrero de 2026 un comunicado en el que anunció que el día anterior había presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la empresa Artilab 2014 S.L., «por haber “acordado” con la RLPT de su empresa que el día de 2 de marzo, día de vacaciones en su calendario laboral, sea de trabajo, para “compensar” el no haber ido el día 4 de febrero, siendo este día de alerta roja en Ubrique y en toda la Sierra de Cádiz».

El comunicado añade lo siguiente: «El acuerdo alcanzado entre la empresa y su comité, entendemos desde CCOO que es ilegal y éticamente inapropiado para una representación sindical, que debe de velar por los intereses de las personas trabajadoras, ofreciéndoles todas las garantías y coberturas que les pertenece como plantilla.

Ante esta situación de desamparo, con nula información hacia su plantilla y ante la evidencia de los hechos aquí descritos y que nos han trasladado varios compañeros y compañeras, nos hemos visto en nuestro deber, de presentar denuncia en la ITSS, de informar a los delegados y delegadas de CCOO en la zona afectada, de cómo proceder ante tal situación irregular y recabar toda la información, para llevar si fuera necesario, estos hechos a los tribunales».