Control para dejar circular el caudal de Ubrique el Ato

Reunida en la mañana del sábado 7 de febrero de 2026, la Junta de Seguridad ha acordado lo siguiente:

Aliviar de forma urgente la presión en el alcantarillado en el casco antiguo. Se va a dejar circular en superficie el caudal de Ubrique Alto de forma controlada y consciente. Esto va a permitir actuar en la plaza de El Colilla y reducir los problemas de entrada de agua en las viviendas. Están en la zona ya Bomberos, Aguas de Ubrique, Policía, Urbanismo y protección civil. Se pide tranquilidad a los vecinos y que atiendan las indicaciones de las autoridades.

Continuar la actuación en la Plaza de Los Patitos. El esfuerzo realizado está teniendo resultados muy positivos. Cuando se concluya se pasará a valorar la forma de actuar en el socavón de la trasera de Manuel de Falla. Bomberos y Urbanismo han supervisado los edificios y no presentan daños estructurales.

Se detectan grietas en la caseta de eventuales de la zona de Hipersol. Se ruega no acudir a la zona del Botellodromo.

Desde las 2 de la tarde se pide mucha prudencia porque pueden aumentar las precipitaciones especialmente a las 5 de la tarde

Infoca va a colaborar en la zona de Ubrique Alto y el Lavadero.