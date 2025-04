Rescatada la conferencia del antropólogo británico Pitt-Rivers impartida en Ubrique en 1990

Rescatamos la conferencia impartida el 21 de marzo de 1990 por el antropólogo británico Julian Pitt-Rivers (1919–2001) en el IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Este intelectual, destacado antropólogo y hispanista británico, doctor en Antropología por la Universidad de Oxford y autor de The People of the Sierra (Los hombres de la Sierra), participó en un acto organizado por la Asociación Papeles de Historia con motivo de la presentación del nº 2 de su revista.

La presentación del acto estuvo a cargo del historiador Antonio Morales Benítez, entonces presidente de la Asociación Papeles de Historia. La presentación de la figura de Pitt-Rivers estuvo a cargo de Diego Caro Cancela, profesor de la Universidad de Cádiz

Esta grabación fue realizada por Fernando Oliva, y ha sido digitalizada y transcrita por Alberto Oliva.

Pitt-Rivers

Discípulo de E. E. Evans-Pritchard, Pitt-Rivers fue profesor en las universidades de California-Berkeley, Chicago y la Escuela de Economía de Londres. Realizó investigaciones pioneras sobre la vida rural andaluza, especialmente en Grazalema, introduciendo la metodología de la antropología social británica en España. El autor expone el contexto, motivaciones y resultados de su investigación etnográfica en Grazalema (1949–1952), núcleo de su tesis doctoral. Describe la estructura social, las relaciones de honor y autoridad, y la tensión entre comunidad local y Estado central, características fundamentales de la cultura tradicional andaluza. Reflexiona, además, sobre el impacto académico de Los hombres de la Sierra y la vigencia de sus aportaciones en la antropología contemporánea.