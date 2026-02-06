La Junta Local de Seguridad de Ubrique, reunida la noche del 6 de febrero de 2026, anunció lo siguiente:

Continúa el nivel 2 de Emergencia por lo que se solicita prudencia y que se respeten todas las señalizaciones.

Se avanza en los trabajos que se están realizando en el socavón de Los Patitos. Se espera que finalicen en torno a las 2 de la madrugada.

Ha llegado a Ubrique el grupo electrógeno de reserva por si el centro de transformación de Lepanto se ve afectado, con objeto de que los vecinos de la zona no se vean perjudicados y se queden sin suministro eléctrico.

Se ha desarrollado sin incidencias las entradas a sus domicilios de los vecinos desalojados en Manuel de Falla.

Varias familias de la calle Zurbarán han podido regresar a sus domicilios.

Además, el Ayuntamiento de Ubrique hizo un llamamiento a la ciudadanía para que evite situaciones de riesgo en los puntos mas críticos del municipio, zona aledañas al río y especialmente en el trasvase, «donde ya se han producido situaciones de riesgo por parte de algunos curiosos».

El Ayuntamiento de Ubrique pide «sentido común y evitar situaciones de peligro para no tener que lamentar accidentes mayores». Asimismo, informó en facebook de que ha solicitado a Endesa un grupo electrógeno de baja tensión para prevención ante cualquier eventualidad que pueda surgir en calle Lepanto.

Varias familias hubieron de ser desalojadas de sus viviendas tras producirse un socavón en la parte trasera de la calle Manuel de Falla, junto al muro del colegio Sagrado Corazón, junto al transformador de calle Lepanto y junto a la guardería La Esperanza.

Por su parte, la Policía Local procedió por la mañana a cortar el acceso a Carril y Plaza 28 de Febrero desde Caldereto. Este mismo cuerpo informó de que se ha detectado inestabilidad en el vallado del puente de Los Cuatro Ojos, por lo que se procedió a la colocación de vallas de seguridad. Por este motivo, las autoridades ruegan a los vecinos que «limiten el paso por el puente en la medida de lo posible».

También cabe destacar que vecinos de las calles Guindaleta, Madera y Sauco y Plaza de la Verdura se esfuerzan en achicar el agua que entra en sus viviendas.

Por su lado, técnicos de Ametel han reforzado y estabilizado una torre de alta tensión en Coto Mulera que presentaba peligro debido a la erosión del suelo.