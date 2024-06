El historiador Antonio Morales Benítez, en el IX Congreso Mundial de Historia de la Masonería, en París

Entre los día 13 y 15 de junio de 2024 se celebró en París el IX Congreso Mundial de Historia de la Masonería. Este evento, que se desarrolló en la sede del Grand Orient de France, en la calle Cadet 16, estuvo patrocinado por instituciones francesas y norteamericanas, como la Organización de Estudios Políticos Westphalia Press y la Universidad Pública Estadounidense, con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Francia.

En el marco de este congreso, el historiador ubriqueño Antonio Morales Benítez, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, participó en una mesa redonda, coordinada por el profesor Eric Sounier, de la Universidad de Le Havre y director del Instituto de Estudios e Investigaciones Masónicas, sobre el tema “Les fonds maçonniques de Cadix et l’étude de la franc-maçonnerie hispanophone”. Dicha mesa redonda, en la que se debatió sobre nuevos fondos documentales y nuevas investigaciones, se tituló “Recherches maçonnique et fonds d’archives”.

El interés de esta convocatoria, cuya periodicidad es bienal, no se limita a la masonería sino que incide sobre el fraternalismo, Por ello el tema propuesto era “Fraternalismo, capital social y sociedad civil”, con el objetivo de explorar cómo el asociacionismo y el voluntariado han dado forma a la democracia, la política y la historia. Estos congresos son sucesores de los celebrados anteriormente en Edimburgo. En la edición de este año, ha contado con la participación de reconocidos historiadores como Andrew Prescott y Susan Mitchell Sommers. Ritual Secrety and Civil Society es la revista oficial del Congreso.

En esta ocasión el congreso estuvo presidido por Paul J. Rich (presidente de la Organización de Estudios Políticos Westphalia Press), Pierre Mollier (editor de jefe de la revista Ritual, Secrety & Civil Society) y Guillermo de los Reyes (Universidad de Houston).

En su exposición, Antonio Morales Benítez, que es miembro de la Asociación Papeles de Historia, se refirió al nuevo depósito documental abierto en la ciudad de Cádiz dedicado a la historia de la masonería tras el convenio firmado entre la Fundación Federico Joly Höhr y el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME). En esta Fundación “se reúne una documentación de primer orden sobre la historiografía de la masonería de los últimos cincuenta años a partir de los fondos de este Centro y del archivo personal del profesor José Antonio Ferrer Benimeli”.

El CEHME, fundado en 1983 y con sede en la Universidad de Zaragoza, posee personalidad jurídica propia como asociación de investigación de ámbito estatal y carácter no lucrativo. Está integrado actualmente por más de 90 profesores pertenecientes a 25 universidades españolas y a 10 extranjeras, aparte de destacados profesores de segunda enseñanza e investigadores tanto nacionales como extranjeros. Es una entidad ajena a la masonería, y está integrada por profesores universitarios y de segunda enseñanza e investigadores interesados en el estudio de la institución en España como fenómeno histórico en sus múltiples vertientes: sociales, políticas, culturales, religiosas, educativas, jurídicas, ideológicas, artísticas, musicales, literarias, lingüísticas, iniciáticas, biográficas, etc.

La base del archivo masónico que custodia dicha Fundación está conformada por el fondo del CEHME y el archivo personal del profesor Ferrer Benimeli. En la actualidad no ha finalizado la catalogación, ni existe un inventario como tal; solo una breve descripción del contenido de las cajas enviadas a Cádiz, por lo que este trabajo “es solo un anticipo, una primera valoración”.

Esta documentación es muy útil para conocer el fenómeno histórico de la masonería no solo en España sino también en otros países, porque abarca fondos de los antiguos territorios de Europa, África y América donde las obediencias españolas tenían jurisdicción. En este fondo se custodia también un banco de datos con decenas de miles de fichas, “una labor tenaz y ardua del CEHME”.