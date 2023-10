El delegado territorial de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Jorge Vázquez Calderón, visitó el 4 de octubre de 2023 el Ayuntamiento de Ubrique, donde anunció su apoyo al proyecto de “paseo de la piel en torno al casco urbano”. Además afirmó que “es necesario trabajar para fomentar sinergias para que la industria del turismo y el principal activo de Ubrique, que es la piel, conformen una simbiosis perfecta”. El delegado se reunió con el alcalde, Mario Casillas, para tratar “diversos temas de interés para el municipio”, según informó la Junta en un comunicado.

El delegado ha dicho para empezar: “Quiero mostrar el pesar y trasladar las condolencias por ese accidente sufrido en el día de ayer en el pueblo vecino de Villamartín, donde yo tenía prevista hoy una visita, que lógicamente se ha anulado”. Como representante de la Junta de Andalucía “he hablado con el alcalde de Villamartín a quien he transmitido el pésame del Gobierno andaluz por este luctuoso suceso, deseando mucho ánimo a las familias de las víctimas de este triste accidente”.

A continuación, Jorge Vázquez declaró: “Esta es mi quinta visita al Ayuntamiento de Ubrique desde que soy delegado territorial. Para la Junta de Andalucía Ubrique es un municipio prioritario por varias cuestiones y en lo que compete a las áreas que yo ostento, turismo, cultura y deporte, representa una pieza fundamental y clave”.

El delegado manifestó “el apoyo y satisfacción de la Junta de Andalucía al evento deportivo Andalusia Festival Legend, prueba que tendremos aquí de coches clásicos los próximos días 20 y 21 de octubre. Una prueba que antes no había pisado Andalucía y que gracias a este equipo de Gobierno, con la ayuda de la Junta de Andalucía y otras administraciones ha podido traerse a Ubrique. Un evento de coches clásicos que pondrá a la localidad de Ubrique en el mapa. Se trata de una prueba pionera en Andalucía, que no es de competición, si no de recorrido clásico de coches legendarios que sin duda hará las delicias de todos los vecinos de Ubrique y demás visitantes. El recorrido también abarcará otras localidades de la sierra como Zahara, El Bosque y como Grazalema aunque el campo base estará en Ubrique”.

Jorge Vázquez continuó: “Uno de los proyectos importantes que me ha plateado el alcalde y que me ha parecido muy interesante y en el que he garantizado que tenemos que trabajar de manera conjunta es crear esa simbiosis por la marroquinería. Tenemos que vincularlo al turismo y hacer de un elemento singular como la piel, un foco de atracción para todo el turismo de Andalucía de España y del mundo. Por eso hemos empezado a trabajar con unas líneas maestras. Queremos crear un paseo de la piel en torno al casco urbano de Ubrique. Vamos a trabajar para que esto sea una realidad y a través de los Planes de Sostenibilidad Turística, una convocatoria que sale todos los años y que solicitan los municipios pueden acogerse para desarrollar este importante proyecto que marcaría un antes y un después en el municipio de Ubrique en materia turística”.

El delegado territorial agradeció al alcalde y a su equipo de gobierno “su hospitalidad y amabilidad” y mencionó “la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con el ayuntamiento ubriqueño, con los numerosos proyectos que nos presentan y que repercuten siempre en las mejoras para el municipio”. Vázquez aprovechó para anunciar que este viernes, 6 de octubre, gracias a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia de Instituciones Culturales, habrá una actuación en la Peña Flamenca de Ubrique de la cantaora Nazaret Cala. “Esto supone una muestra más del trabajo conjunto que se está realizando”, dijo.

Además el delegado añadió que “en el ámbito de la cultura se ha avanzado bastante en el proyecto de adherir al teatro municipal a la red andaluza de teatros, lo que nos permitiría aumentar esa oferta cultural, que aunque ya es amplia en el municipio de Ubrique, podría incrementarse de esta manera”.