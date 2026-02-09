«El Gobierno de España estará con Ubrique en la reconstrucción», según la delegada

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, se desplazó el 8 de febrero de 2026 a Ubrique para «conocer sobre el terreno las zonas más afectadas por las recientes borrascas y evaluar los daños ocasionados por las intensas lluvias», según informó el Ayuntamiento.
Acompañada por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el coronel jefe de la Guardia Civil, Luis Martín, la delegada del Gobierno central recorrió los puntos más afectados del municipio y analizó las actuaciones de emergencia realizadas hasta el momento.
Asimismo, se interesó personalmente por las personas desalojadas de manera preventiva, de las que escuchó sus preocupaciones, para conocer así su situación actual.
Blanca Flores trasladó que «el Gobierno de España estará junto a Ubrique y el resto de municipios afectados en la fase de reconstrucción».

 

La delegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas.
La delegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el coronel jefe de la Guardia Civil, Luis Martín.
