Dañada la calzada romana por el temporal

El sendero conocido como Calza Romana, que une Ubrique y Benaocaz, ha resultado gravemente dañado por el temporal. A propósito de este suceso, el Ayuntamiento de Ubrique informó el 11 de febrero de 2026 de la reunión celebrada por la mañana de esta jornada por la Junta de Seguridad, en la que se acordó solicitar a los bomberos que supervisen los daños localizados en la Calzada Romana.

Otras conclusiones difundidas tras la reunión son las siguientes:

Se mantiene el nivel 1 de Emergencia.

Tras la finalización de los trabajos de Aguas de Ubrique se está a la espera de que el hormigón fragüe en las próximas horas para proceder a introducir el agua de Ubrique Alto. Se programa para mañana a primera hora.

Se van a continuar realizando trabajos para facilitar la entrada a las viviendas y el paso de los residentes de las calles por las que circula agua en superficie.

Se informa que desde el 22 de enero se han registrado 1.006 litros de lluvia en Ubrique.

Con la colaboración de Tragsa e Infoca se inician hoy trabajos forestales para asegurar el arbolado que presenta riesgo.

La actividad deportiva continúa clausurada.

El parque Rafael Alberti continúa cerrado.