Cancelado el Carnaval

La Delegación Municipal de Festejos informó el 11 de febrero de 2026 de la cancelación de la programación prevista del Carnaval. La causa de esta anulación es «la actual situación en las barriadas de la localidad y las consecuencias del temporal de lluvia y viento». Tras una reunión celebrada el 10 de febrero con las agrupaciones y las asociaciones de vecinos implicadas en la organización del Carnaval, el concejal de Festejos, Daniel Domínguez Chaves, confirmó que «la programación es inviable, y que hasta que no se recupere una mayor normalidad en el municipio, con el regreso de los vecinos aún desalojados, no se pensará en la posibilidad de organizar alguna actividad». Por lo tanto, según informó el Ayuntamiento, «a día de hoy no existe ninguna fecha prevista, y se estudiaría en las próximas semanas, siempre y cuando las circunstancias lo permitan».