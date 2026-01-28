Cerrado al tráfico el camino del Naranjal por inundaciones

La Policía Local de Ubrique difundió el 28 de enero de 2026 un comunicado en el que señala que a causa de las inundaciones, ambos carriles del Naranjal se encuentran cortados en ambos sentidos. Además, indica que «de manera preventiva, la Plaza de la Estrella quedará regulada al tráfico durante esta situación excepcional, canalizándose la circulación por la calle Patacabra en sentido ascendente».

La Policía Local «solicita la colaboración ciudadana, evitando desplazamientos innecesarios y respetando las indicaciones establecidas».