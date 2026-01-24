La Peña Sevilla cancela la tradicional «Papas aliñás» del Carnaval al considerar arbitraria la fecha impuesta

La comisión gestora de la Peña Sevillista de Ubrique difundió el 14 de enero de 2026 el siguiente comunicado: «La Peña Sevillista de Ubrique viene organizando de manera ininterrumpida desde hace veintinueve años la tradicional celebración gastronómica de “Las Papas Aliñás”, integrada de forma estable en la programación del Carnaval de Ubrique y consolidada como un evento de profundo arraigo social, cultural y participativo en nuestra localidad.

En relación con la programación del Carnaval correspondiente al presente año, se nos ha comunicado la asignación unilateral de una fecha distinta a la tradicional, concretamente su traslado al domingo, circunstancia que esta entidad considera objetivamente inviable para el adecuado desarrollo del evento. La organización de dicha celebración exige una planificación compleja, sostenida y coordinada, tanto a nivel humano como logístico y económico, siendo evidente que la fecha impuesta mermará gravemente la asistencia ciudadana, desnaturalizando el sentido y la finalidad con la que esta actividad ha venido celebrándose durante casi tres décadas.

Asimismo, resulta imprescindible dejar constancia de que en ningún momento esta Peña ha sido consultada, informada con carácter previo ni tenida mínimamente en consideración, adoptándose la decisión de forma unilateral, arbitraria y carente de cualquier cauce de diálogo o participación. Esta forma de proceder supone un claro ninguneo institucional, un menosprecio injustificado a la trayectoria, compromiso y esfuerzo continuado de esta entidad durante veintinueve años consecutivos, y una actuación que vulnera los más elementales principios de respeto institucional, cooperación asociativa y participación ciudadana, relegando injustamente a esta Peña a una posición de absoluta irrelevancia en la toma de decisiones que afectan directamente a una actividad creada, sostenida en el tiempo y consolidada por la propia asociación.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con profundo malestar, pero desde la responsabilidad y el respeto a la ciudadanía, pese a la inequívoca voluntad de esta Peña de seguir manteniendo vivas las tradiciones populares de Ubrique, nos vemos obligados a comunicar la cancelación de la celebración de la «XXIX edición de Las Papas Aliñás” en el presente año, al resultar materialmente imposible su correcta organización en las condiciones impuestas, por causas ajenas a nuestra voluntad y responsabilidad».