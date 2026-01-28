«Los ciegos»: obra de teatro en el IES Maestro Francisco Fatou

La Asociación Cultural La Salita de Teatro, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, ha programado una nueva propuesta escénica pero, en esta ocasión, fuera de su sede habitual. El sábado 31 de enero de 2026, a las 20:00 horas, el Salón de Actos del IES Francisco Fatou de Ubrique acoge la representación de la obra de teatro Los Ciegos, una versión muy libre del texto de Maurice Maeterlinck, a cargo de la compañía De Milagro Teatro. Se trata de «un montaje poético y esencial sobre la espera, la incertidumbre y el amor al teatro».

Los Ciegos es un espectáculo de 60 minutos de duración, recomendado para público mayor de 8 años, que se adentra en los territorios del teatro simbólico y existencial. La obra parte de una situación inquietante: doce actores son convocados para ensayar Los Ciegos de Maeterlinck, pero solo cuatro de ellos acuden a la cita. Nada saben del resto de compañeros ni del director. Perdidos en escena, deambulan alrededor de un libreto inacabado, convertidos en un coro trágico de personajes invidentes, sin nombre, que tratan de hacer visible lo invisible y se preguntan: ¿por qué seguimos aquí?

El montaje se convierte así en «una metáfora del propio hecho teatral, una reflexión sobre la espera, la fe y la resistencia artística, en la que los personajes —y los propios actores— avanzan en la penumbra sin saber si llegará la luz, pero sin dejar de caminar juntos».

Dirección: Gaspar de La Zaranda

La dirección del espectáculo corre a cargo de Gaspar de La Zaranda, cofundador de la mítica compañía La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte, y una de las figuras imprescindibles del teatro contemporáneo español. Su trayectoria como actor y director, avalada por reconocimientos como el Premio Nacional de Teatro (2010) o la Medalla de Oro 2024 de la Academia de las Artes Escénicas de España, impregna este montaje de una mirada profunda, poética y radicalmente teatral.

La dramaturgia y el texto están firmados por Gaspar de La Zaranda e Iosune Onraita, dando forma a una versión muy libre de Los Ciegos de Maurice Maeterlinck.

El reparto de Los Ciegos está formado por Carlos Cabra, Ana Oliva, María Duarte e Iosune Onraita, intérpretes con una extensa y reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, muchos de ellos vinculados a compañías históricas como La Zaranda, Animalario o Tras el Trapo.

La producción es de De Milagro Teatro, «compañía que entiende el teatro como refugio, como acto de resistencia y como espacio de encuentro».