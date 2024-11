La historiadora Margarita García Díaz presentó el libro póstumo del escritor ubriqueño Jesús Ynfante Corrales

La historiadora Margarita (Malgara) García Díaz presentó el 23 de noviembre de 2024 en la Biblioteca Municipal de Ubrique el libro La Remonarquía española, del periodista y escritor ubriqueño Jesús Ynfante Corrales. Se trata de una obra póstuma del intelectual nacido en Ubrique en 1944 y fallecido en Los Barrios en 2018.

El texto preparado por Margarita García Díaz para esta presentación, celebrada con motivo de la inauguración de la Sala Jesús Ynfante Corrales en la Biblioteca Municipal, es el siguiente:

Muy buenas tardes a todas y a todos.

En primer lugar, insistir en el agradecimiento a la familia directa de Jesús, por entregar su legado y por permitir que éste se difunda, renunciando a cualquier beneficio que no sea el rescate y la recuperación de su figura y su obra.

También a sus amigos, que han sido un verdadero estímulo para seguir adelante y han aportado datos e informaciones sobre la creación de esta obra.

Y, finalmente, es gracias a la Diputación de Cádiz que este libro haya visto la luz y, de esta manera, podamos seguir dando voz a un hijo ilustre de la provincia.

Y hasta llegar aquí lo que ha habido es un trabajo importante de un equipo de la Casa de la Memoria, donde, durante la organización del archivo de Jesús, localizamos carpetas con hojas, recortes, cartas, artículos, varias versiones de guiones y de los diferentes capítulos y multitud de ideas escritas en pequeños trozos de papel que Jesús iba grapando en folios, en el lugar que debían ocupar en el texto.

Cuando ya teníamos el que podía ser el corpus del libro, éste fue transcrito y, a partir de ahí, hubo que eliminar repeticiones, integrar algunas partes, enlazar las inconexiones que con esto se producían, hacer muchas revisiones y las pertinentes correcciones.

Igualmente, se decidió incluir notas a pie de página para aclarar en determinados momentos algunos aspectos. Jesús terminó de escribir el libro en 2015, por lo que puede haber alguna información que se haya modificado en estos años. Nada esencial, por otro lado, que devalúe el valor del mismo.

No obstante, hay que decir, que todas estas actuaciones han sido extremadamente respetuosas con las palabras del autor.

Isabelo Herreros asumió la responsabilidad del prólogo y, nuestro sanroqueño más genial, y también amigo de Jesús, Andrés Vázquez de Sola, contribuyó con la caricatura de la portada. También quisimos hacer visible su escritura, ya que Jesús escribió se extensa obra a mano, por lo que en la contraportada hemos puesto un fragmento del comienzo del borrador.

Pero, entrando en materia, lo que nos ofrece este volumen es un recorrido por los principales acontecimientos que están relacionados con la vuelta de la monarquía a España en el siglo XX, decisión que se vio consagrada en la legislación franquista con la aprobación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, lo que significaba el restablecimiento de España, nuevamente como un reino, recuperando, además, y por tercera vez en nuestra historia reciente, a la dinastía Borbón. De ahí, el título que Jesús Ynfante adopta para su libro, la Remonarquía española.

Por otro lado, en ese diseño dentro de la legalidad del Régimen, Franco asumía una figura que puede ser asimilada a la de un regente, ya que se reservaba el derecho a la jefatura del Estado para él, de por vida, al tiempo que definía de forma palpable que quien le suceda, “a título de Rey, debía ser persona de estirpe regia, varón, español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los principios del Movimiento Nacional”.

De todas las maniobras previas, hasta quedar este texto plasmado en la ley, así como de la relación entre Franco y la familia Borbón, especialmente con Juan de Borbón, el libro da una cumplida cuenta, sobre todo a partir de la correspondencia y los encuentros que ambos mantuvieron. Además, como sabemos, Franco decidió saltarse una generación a la hora de designar sucesor al trono, rechazando a Juan de Borbón y optando por su hijo Juan Carlos. En esta decisión tuvieron mucho que ver las presiones que, desde sectores de los llamados tecnócratas, dirigieron hacia Franco para colocar a su candidato. Algo que ha pasado a la historia como la “Operación Salmón”, de la que también se ocupa el libro.

Irónicamente divertida, describe la escena protagonizada por Juan Carlos Borbón, el 23 de julio de 1969, cuando fue proclamado sucesor en lo que él llamaba “el gallinero de las Cortes”.

Otro de los episodios en los que el libro se centra es el relacionado con el 23F. Parte de un exhaustivo relato de los hechos aportando pruebas que no exoneran al entonces jefe de Estado y a algunos de sus más cercanos colaboradores, como lo era uno de los principales inculpados, el general Armada. En este trance del 23F, el libro también analiza la oscura figura del “Elefante Blanco”. Conocemos la capacidad de Jesús para acceder a las informaciones más idóneas y que él no escribía nada sin tenerlo comprobado con fuentes primarias.

Y, como la clarificación de este asunto ha quedado suspendida, ya que, por el momento no habrá una desclasificación de todos los secretos de Estado previos a la Ley de Secretos de 2022, podemos decir que, en este aspecto, el material y el texto de Jesús Ynfante siguen teniendo una extraordinaria vigencia, porque sus argumentos no han sido superados por nuevas investigaciones.

También encontramos capítulos dedicados al delicado asunto del Sáhara, un tema recurrente que sigue, a día de hoy, teniendo flecos inaceptables en una sociedad de progreso.

El libro finaliza en los momentos iniciales del reinado de Juan Carlos I. Para el autor, el franquismo no acabó con la muerte del dictador y los sectores que le habían apoyado no abrazaron la democracia el 21 de noviembre de 1975. Una situación que se dilató en el tiempo, por lo que Ynfante llama a este periodo, la “Transición de nunca acabar”.

En resumen, estamos ante un libro valiente, riguroso, un libro de denuncia, que es un ensayo histórico, ya que se apoya en testimonios, documentos y fuentes y, en el que el autor, siguiendo su estilo, expone hechos fidedignos. Y todo ello expresado con su maestría en el manejo de una literatura fluida, llena de agudeza y sarcasmo, lo que permite y facilita su lectura y que, acontecimientos tan lastimosos y transcendentales para nuestro país, sean vistos desde un lado crítico, no exento de una cierta sorna.

Con su lectura, aprenderemos y, al mismo tiempo, disfrutaremos de sus contenidos y, desde la Casa de la Memoria La Sauceda, trabajamos para que la figura de nuestro admirado Jesús Ynfante, nos siga aportando luz y esclareciendo las sombras que aún nos ocultan la verdad de nuestro pasado reciente.

Muchas gracias.