El 3 de diciembre de 2024 se celebró la primera jornada de la misión inversa «Made in Ubrique», organizada por la Cámara de Comercio de Cádiz con la colaboración de la Diputación provincial, con el objetivo de «destacar el potencial del sector marroquinero a nivel internacional». Durante los días 3 y 4 de diciembre, creativos de diversas disciplinas y países exploran las oportunidades que ofrece esta industria. La misión cuenta con la participación de diez empresarios internacionales, incluyendo representantes de firmas como Gastrono base LTD de Londres y el London College of Fashion.

La jornada inicial se desarrolló en el Centro Tecnológico de la Piel, Movex, que, según expresó la Cámara de Comercio, es un «reconocido espacio que alberga tecnología de vanguardia para la búsqueda de nuevos acabados y sirve como laboratorio ideal para la transformación de ideas en productos de piel». La bienvenida estuvo a cargo de Manuel Álvarez, director del Área de Internacionalización, Turismo y Competitividad de la Cámara de Comercio de Cádiz. A continuación, se desarrollaron diversos paneles, en los que se aportó información a los asistentes sobre las cifras del sector y las líneas de suministro activas para la industria de la moda. Fueron impartidos por el experto en materia textil Joaquín Planelles. Asimismo, los asistentes participaron en demostraciones sobre nuevos acabados y exploraron las oportunidades que esta esfera industrial ofrece a las profesiones más creativas.

Por la tarde, las empresas visitaron las instalaciones de Gino Vittorio – Luxury Handbags. La conclusión de la jornada fue la experiencia «Vinos y Moda». La misión inversa continúa el 4 de diciembre, con visitas al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y al Museo de la Piel.

Motor económico

Manuel Álvarez explicó: «A través de esta acción, y en este caso con la financiación del Área de Planificación de la Diputación provincial, estamos presentando las oportunidades que ofrece la industria marroquinera de la Sierra a creativos multidisciplinares provenientes de países como Reino Unido, Francia, Alemania o Suiza. No solo hablamos de piel, sino también de textil, herrajes, componentes y nuevas técnicas que permitirán desarrollar nuevos conceptos y productos».

El director de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Cádiz destacó que «el sector marroquinero es uno de los principales motores económicos de la provincia, generando más de 4.000 empleos directos y 2.000 indirectos. Tiene un papel relevante en las exportaciones y ha conseguido posicionar internacionalmente tanto Ubrique como toda la Sierra gracias a los servicios para grandes marcas del lujo».

Datos nacionales del sector

El sector de la marroquinería en España ha experimentado una notable recuperación en 2023, según el último Anuario de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. La producción alcanzó los 2.433,9 millones de euros, un aumento del 7,5% respecto al año anterior. Las exportaciones crecieron un 15,57%, llegando a 1.405,25 millones de euros, lo que representa el 57,73% de la producción total. El empleo también mostró un crecimiento positivo, con un aumento del 3,18% en empleo directo (17.953 trabajadores) y un 4,50% en empleo indirecto (9.091 puestos). Además, el sector ha experimentado un claro desplazamiento hacia la producción de artículos de gama alta y lujo, que juntos representan más del 66% de la producción total.

Estos datos, extraídos del Anuario de Datos Sectoriales de Marroquinería 2023, subrayan «la importancia y el dinamismo del sector marroquinero en la economía española, contexto en el que Ubrique tiene un papel fundamental», según la Cámara.