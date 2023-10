El PSOE pide en el Parlamento a la consejera que atienda a la Plataforma Atención Pediátrica Digna

La parlamentaria socialista andaluza Irene García preguntó el 18 de octubre de 2023 en la comisión de salud del Parlamento autonómico a la consejera Catalina García sobre la falta de pediatras en el municipio de Ubrique y cuándo tiene previsto cubrir la plantilla vacante en esta localidad. García, que se ha hecho eco de las reivindicaciones de la plataforma ciudadana Asistencia Pediátrica Digna de Ubrique, le ha recordado que “en el pleno del 18 de mayo se comprometió a solucionar de forma inmediata la falta de pediatras en el Centro de Salud de Ubrique (Cádiz), sin que hasta el momento se haya cumplido dicho compromiso”.

La parlamentaria andaluz ha denunciado la insostenible situación que padecen en esta localidad serrana de Cádiz por la falta de este tipo de profesionales que solo se cubre en un 33 por ciento y le ha pedido que no mienta más porque “en el BOJA de junio solo han ofertado una de las dos vacantes existentes en pediatría”. “Siendo esto grave, lo que nos parece inconcebible es que afirme que las anteriores pediatras renunciaron al contrato alegando un problema de convivencia con los vecinos”, ha señalado García que ha pedido a la titular de Salud que se disculpe con los padres y madres, conteste a sus cartas y se siente con ellos a resolver la cuestión, según un comunicado del PSOE gaditano.

Irene García ha precisado que “las dos pediatras no eran pediatras, ni médicas de familia, aportaban solo un título de licenciada en medicina, sin ninguna especialidad y renunciaron al contrato, no por un problema de convivencia, sino porque obtuvieron un contrato en localidades no catalogadas como “de difícil cobertura”, ya que esto no supone ningún beneficio de mejora y sus nuevos contratos les ofrecían mejores condiciones laborales para sus intereses personales.

Por eso, ha emplazado a la consejera a que “remunere de forma adecuada a nuestros profesionales, pagando un incentivo para las zonas de difícil cobertura para que no se vayan a otras CCAA, con condiciones económicas mucho más ventajosas”.

“Ubrique no puede seguir con un médico al 33 por ciento, sin hacer los controles de niño sano, es urgente que se cubra estas vacantes; no se excuse en que no hay pediatras, se van porque no ofrecen condiciones adecuadas”, ha indicado anotando que “hasta 507 profesionales se han ido de la comunidad en 2022”.

“Llevan ya 5 años gobernando, imagino que esto no será culpa de los gobiernos socialistas: durante los gobiernos del PSOE no hubo vacantes en Ubrique, abandone el papel de vocera del PP y empiece a ejercer como consejera de salud de todos los andaluces”, le ha espetado.