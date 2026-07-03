Las ventajas de la recogida de residuos puerta a puerta

La empresa Basica, de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, ha difundido una octavilla informativa titulada «Recogia puerta a puerta en Ubrique. Información oficial, no bulos». En dicho documento se explica que «mientras más [residuos] separe un pueblo menos pagará el pueblo», lo que implica «más beneficio para todos». A este respecto, expone la siguiente ecuación: + reciclaje -vertedero = -coste para todos».

Basica expone que «la ley nos obliga: quien contamina paga». Según esta octavilla, «no debe pagar lo mismo quien genera basura sin separar que quien separa sus residuos y no va a vertedero». El coste de transportar los residuos a un vertedero es de 96,58 €/Tn.

Para ahorrar en la factura de basura, Basica invita a los ciudadanos a solicitar un cubo y comenzar a reciclar. Esta solicitud ha de hacerse en el edificio de la Biblioteca Municipal, en la primera planta, en la antigua Cámara de Comercio (c/ Ingeniero Juan Romero Carrasco, 28). Según la ordenanza vigente, la tarifa verificada es de 39,42 euros al trimestre, mientras que la no verificada es de 62,19 euros al trimestre.

La empresa pública Basica informa además de las «ventajas del puerta a puerta»:

Creación de empleo: «Con este sistema creamos empleo para las familias del pueblo».

Comodidad: «Te recogemos en tu puerta»: «Ya no hace falta caminar hasta el contenedor. Deja el cubo en tu puerta y el camión pasa a por él».

«Puedes acogerte a la tarifa verificada»: «Un sistema más justo para tu bolsillo. Con los contenedores tradicionales todos pagan lo mismo. Con el puerta a puerta quien recicla paga menos».

«Dejamos un mejor futuro»: «Cumplimos la normativa y aseguramos un pueblo limpio y sostenible para las próximas generaciones».