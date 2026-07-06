Veinte años de «Especialistas ¡YA!»

En 2026 se cumple el 20º aniversario de «Especialistas ¡YA!». Con este motivo, este colectivo difundió el siguiente mensaje: «Hace 20 años, Ubrique se unió para reclamar algo tan básico como necesario: mejorar la asistencia sanitaria y evitar que miles de vecinos tuvieran que desplazarse más de 30 kilómetros hasta el Hospital de Villamartín para consultas que podían realizarse en nuestro propio Centro de Salud. Aquella reivindicación avanzó gracias a la implicación de la ciudadanía, al compromiso de las autoridades locales y al papel esencial de los medios de comunicación, entre los que El Periódico de Ubrique destacó desde el primer momento por su cercanía, su rigor y su vocación de servicio público».

«En ese contexto nació la web Especialistas ¡YA!, concebida inicialmente como una herramienta para informar con transparencia de cada gestión y cada avance. Con el paso del tiempo, este espacio fue creciendo y evolucionando hasta convertirse en lo que hoy puede verse en www.especialistasya.com: un proyecto consolidado de información, formación y promoción de la salud ciudadana, abierto a toda la comunidad».

«Con motivo de este aniversario, Manuel Ramírez Ordóñez ha elaborado una infografía conmemorativa que resume, de un solo vistazo, la evolución y los logros alcanzados durante estos 20 años».