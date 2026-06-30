El periodista Roberto Arrocha ofrece una charla y presenta dos libros en la Peña Sevillista de Ubrique

El martes 7 de julio de 2026, a las 20:30 horas, se celebra en la Peña Sevillista de Ubrique (c/ Santiago, 10) una charla coloquio a cargo del periodista Roberto Arrocha. En el curso de este acto, Arrocha presentará sus dos últimos libros, titulados Sevilla FC -2006-2023-, rey de Europa y Bilardo en Sevilla (y más allá). Fútbol, vida y genialidades en 55 historias inolvidables. El autor de estas obras es participante en los medios de comunicación oficiales del Sevilla FC.

Fecha: martes 7 de julio de 2026.

Hora: 20:30

Lugar: Peña Sevillista de Ubrique (c/ Santiago, 10).