El periodista Roberto Arrocha ofrece una charla y presenta dos libros en la Peña Sevillista de Ubrique

El martes 7 de julio de 2026, a las 20:30 horas, se celebra en la Peña Sevillista de Ubrique (c/ Santiago, 10) una charla coloquio a cargo del periodista Roberto Arrocha. En el curso de este acto, Arrocha presentará sus dos últimos libros, titulados Sevilla FC -2006-2023-, rey de Europa y Bilardo en Sevilla (y más allá). Fútbol, vida y genialidades en 55 historias inolvidables. El autor de estas obras es participante en los medios de comunicación oficiales del Sevilla FC.

  • Fecha: martes 7 de julio de 2026.
  • Hora: 20:30
  • Lugar: Peña Sevillista de Ubrique (c/ Santiago, 10).
Cubierta del libro Sevilla FC, rey de Europa.
Cubierta del libro Sevilla FC, rey de Europa.

 

Cubierta del libro Bilardo en Sevilla (y más allá).
Cubierta del libro Bilardo en Sevilla (y más allá).
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