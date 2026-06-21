La separación de residuos sube del 10% al 30% gracias al sistema puerta a puerta

En la comarca de la Sierra de Cádiz la separación de residuos ha subido del 10%-12% al 37%-45% desde la entrada en vigor del sistema de puerta a puerta, según informó la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y responsable de la empresa pública Basica en una intervención en la emisora municipal Radio Ubrique. En Ubrique el porcentaje de separación se ha incrementado al 30%. Además, «se ha reducido en un 50 por ciento la basura que se lleva al vertedero», y esta reducción es «uno de los objetivos marcados y que inciden directamente sobre el bolsillo del ciudadano, según subrayó.

Medina recordó la obligatoriedad de la aplicación de un sistema de pago por generación de residuos que regula la Ley 7/2022, de 8 de abril de 2025 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular y que se aplica en toda España. Según explicó, «el objetivo de la ley que responde a directrices europeas». La responsable de Basica lamentó «los bulos y mensajes políticos de crispación» que se están difundiendo.

En su intervención en Radio Ubrique añadió: «La normativa vigente implanta el concepto de quien contamina paga; esto supone que los costes relativos a la gestión de los residuos tienen que ser sufragados por el productor inicial de los residuos, es decir el ciudadano, de manera que no lo pueden pagar los ayuntamientos, como antes». Además, según explicó, «ha aumentado el coste con un nuevo impuesto estatal en 30 euros por tonelada de restos que se lleva a vertedero, que es lo que se pretende acotar con la ley, para reducir los niveles de contaminación por el volumen de residuos que generamos». «No es capricho de los ayuntamientos, es la ley que hay que cumplirla», apostilló.

Ana Medina añadió que se ha elegido este sistema puerta a puerta «porque está comprobado que es el que mejor funciona». Corroboró esta afirmación con los siguientes datos: En Ubrique estamos al 30 por ciento de separación de residuos, y «si llegamos al 50 por ciento, la tarifa se reducirá aún más» ya que se pagará menos por ir a vertedero. Para contrarrestar lo que dicen los detractores de este sistema, Ana Medina dijo: «Aquí no se impone nada»; hay una zona de contenedores de emergencias, para el que no quiera participar y controles para el que participa y el que no.

La presidenta de la Mancomunidad invitó a todos los ubriqueños a que se inscriban como usuarios del sistema para que se les pueda aplicar la tarifa verificada y que no se dejen llevar por los bulos y la crispación. En este contexto recordó que Basica es una empresa pública que «no está para obtener beneficios» e «intentamos mejorar día a día».