Representantes del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Ubrique, en la Casa de la Memoria

Representantes del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Ubrique participaron el 6 de mayo de 2026 en una visita guiada a la Casa de la Memoria La Sauceda, en Jimena de la Frontera. Con esta actividad conocieron de primera mano las instalaciones de este centro documental, con su exposición permanente, biblioteca especializada, archivo documental y demás dependencias del mismo. Fueron guiados por los historiadores Antonio Morales Benítez, Fernando Sígler Silvera y Margarita García Díaz, además de por el coordinador de la Casa de la Memoria, Andrés Rebolledo Barreno, y el directivo de la Asociación Casa de la Memoria José García Cea.

Esta actividad había sido programada después de que el mismo Club de Lectura hubiese organizado el miércoles 23 de abril de 2025 un encuentro literario sobre el libro La Remonarquía española, obra póstuma del escritor y periodista ubriqueño Jesús Ynfante Corrales. Este evento, organizado con motivo del Día del Libro, había sido convocado por el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal Blas Infante de Ubrique, con la colaboración de la Asociación Papeles de Historia y la Asociación Casa de la Memoria.

Participaron en este encuentro literario con los miembros del Club de Lectura las historiadoras Margarita García Díaz y Elena Trujillo Petisme, editoras de la monografía de Jesús Ynfante e integrantes del comité científico de la Asociación Casa de la Memoria.