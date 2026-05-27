CCOO denuncia el despido del trabajador de Polène que encabezaba la lista del sindicato en las elecciones sindicales

La sección de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) de Cádiz difundió el 27 de mayo de 2026 un comunicado en el que denuncia que la empresa Polène Spain ha despedido en Ubrique al trabajador que encabezaba la lista de este sindicato en las elecciones sindicales. En dicho proceso electoral, CCOO obtuvo cuatro delegados. Este sindicato denuncia además que para su participación en el proceso electoral ha tenido que superar un boicot. El comunicado dice así:

CCOO Industria Cádiz, quiere agradecer a la plantilla de la empresa POLENE SPAIN, su participación en el proceso electoral y sobre todo, a las Personas Trabajadoras que valientemente se han presentado y han aguantado las presiones y las malas artes, para impedir que CCOO pudiera presentar una lista.
Hemos tenido que esperar 2 Laudos para poder ejercer el derecho a participar de unas EESS con Garantía y Libertad.
No obstante, en esta lucha contra los intereses empresariales y de UGT, hemos sufrido el despido del Compañero que lideraba la lista de CCOO.
Situación lamentable que sigue sufriendo algunas personas trabajadoras, cuando se presentan por las siglas de CCOO. Desde nuestra Federación de Industria estamos trabajando conjuntamente con nuestro Gabinete Jurídico, para revertir esta Injusticia.

Declaraciones de Pedro Lloret, CC.OO. Cádiz:

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