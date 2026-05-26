Tierra fría: novela que recrea los sucesos de La Sauceda

El sábado 30 de mayo de 2026, a las 12 horas, se presenta en el paraje de La Sauceda el libro de Paco Ramos Tierra fría, editado por Huerga & Fierro, dentro de la colección «Narrativa Gnarus» (nº 14). Los hechos ocurridos en este entorno en el verano-otoño de 1936 se recrean en esta novela. Además de la presentación con el autor, está prevista una jornada de convivencia, «de recuerdos de la vida en ese poblado que destruyó el fascismo» y de homenaje a todas las víctimas.

Sipnosis: