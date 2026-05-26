Tierra fría: novela que recrea los sucesos de La Sauceda

El sábado 30 de mayo de 2026, a las 12 horas, se presenta en el paraje de La Sauceda el libro de Paco Ramos Tierra fría, editado por Huerga & Fierro, dentro de la colección «Narrativa Gnarus» (nº 14). Los hechos ocurridos en este entorno en el verano-otoño de 1936 se recrean en esta novela. Además de la presentación con el autor, está prevista una jornada de convivencia, «de recuerdos de la vida en ese poblado que destruyó el fascismo» y de homenaje a todas las víctimas.
Sipnosis:
Tierra Fría, El 31 de octubre de 1936 cuatro aviones al servicio del ejército sublevado bombardean el poblado de La Sauceda. Es el primer bombardeo sobre población civil que se produce tras el Golpe de Estado. Sin embargo, Pablo Picasso, malagueño, como el poblado perteneciente al municipio de Cortes de la Frontera, pintó Guernica comenzando una historia de olvidos y silencios sobre un lugar que desapareció del mapa para siempre y nunca más volvió a existir como pueblo. Muchos años después, Aurora Heryan vuelve a España a reencontrarse con sus raíces familiares tras haber nacido en Berlín, adonde su madre había emigrado buscando un futuro más próspero. En el Valle del Genal descubrirá la historia de su abuela Pepa y conocerá a Julio Funes con quien descubrirá que hay pasiones capaces de sobrevivir al tiempo y la distancia.