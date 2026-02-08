Técnicos valoran el caudal de Ubrique el Alto para aliviar la bajada de agua por las calles mientras la emergencia baja a nivel 1

El Ayuntamiento de Ubrique difundió en la mañana del domingo 8 de febrero de 2026 una información según la cual técnicos de Aguas de Ubrique van a valorar el nivel del caudal de Ubrique el Alto para aliviar la bajada de agua por las calles. También informó de lo siguiente:

Se baja a nivel 1 de emergencia. La noche ha transcurrido sin que se registren desbordamiento del río en ningún punto.

Se informa a las familias que fueron desalojadas ayer que a lo largo de la mañana se les informará cuándo pueden volver a casa.

Los técnicos municipales valorarán hoy el estado en el que se encuentran las viviendas afectadas y los centros educativos ante la posibilidad de que se retomen las clases. Se estudiará cada situación con la delegación de Educación.

La Guardia Civil seguirá controlando el cordón de seguridad de los márgenes del rio.

Se ruega mantener la prudencia y atender a las indicaciones de las autoridades.