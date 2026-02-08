Técnicos valoran el caudal de Ubrique el Alto para aliviar la bajada de agua por las calles mientras la emergencia baja a nivel 1

El Ayuntamiento de Ubrique difundió en la mañana del domingo 8 de febrero de 2026 una información según la cual técnicos de Aguas de Ubrique van a valorar el nivel del caudal de Ubrique el Alto para aliviar la bajada de agua por las calles. También informó de lo siguiente:
- Se baja a nivel 1 de emergencia. La noche ha transcurrido sin que se registren desbordamiento del río en ningún punto.
- Se informa a las familias que fueron desalojadas ayer que a lo largo de la mañana se les informará cuándo pueden volver a casa.
- Los técnicos municipales valorarán hoy el estado en el que se encuentran las viviendas afectadas y los centros educativos ante la posibilidad de que se retomen las clases. Se estudiará cada situación con la delegación de Educación.
- La Guardia Civil seguirá controlando el cordón de seguridad de los márgenes del rio.
- Se ruega mantener la prudencia y atender a las indicaciones de las autoridades.