Técnicos valoran el caudal de Ubrique el Alto para aliviar la bajada de agua por las calles mientras la emergencia baja a nivel 1

El Ayuntamiento de Ubrique difundió en la mañana del domingo 8 de febrero de 2026 una información según la cual técnicos de Aguas de Ubrique van a valorar el nivel del caudal de Ubrique el Alto para aliviar la bajada de agua por las calles. También informó de lo siguiente:

  • Se baja a nivel 1 de emergencia. La noche ha transcurrido sin que se registren desbordamiento del río en ningún punto.
  • Se informa a las familias que fueron desalojadas ayer que a lo largo de la mañana se les informará cuándo pueden volver a casa.
  • Los técnicos municipales valorarán hoy el estado en el que se encuentran las viviendas afectadas y los centros educativos ante la posibilidad de que se retomen las clases. Se estudiará cada situación con la delegación de Educación.
  • La Guardia Civil seguirá controlando el cordón de seguridad de los márgenes del rio.
  • Se ruega mantener la prudencia y atender a las indicaciones de las autoridades.
Agua procedente de Ubrique el Alto por el casco antiguo.
