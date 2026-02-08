Autorizados los vecinos de varias calles a regresar a sus domicilios tras haber sido desalojados

El Ayuntamiento de Ubrique difundió en la mañana del domingo 8 de febrero de 2026 la siguiente información:

Pueden volver a sus domicilios los vecinos de las calles Candelaria, Sol, Avenida Diputación, bajos de Patacabra y Curtidores.

Los vecinos que se encuentran en planta alta de toda la ribera del río pueden volver a planta baja como todos los del entorno de Misión Rescate y Zurbarán.

Los vecinos de Manuel de Falla deben esperar a la inspección técnica de los edificios.

Los vecinos de Lavadero no pueden volver a sus casas.

Ante cualquier duda llamen a la Policía Local al teléfono 956 46 08 33.

Se recuerda que la situación de desalojo se puede retomar en caso de que las autoridades lo estimen necesario.

El Ayuntamiento de Ubrique agradece la colaboración.