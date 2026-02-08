Autorizados los vecinos de varias calles a regresar a sus domicilios tras haber sido desalojados

El Ayuntamiento de Ubrique difundió en la mañana del domingo 8 de febrero de 2026 la siguiente información:

  • Pueden volver a sus domicilios los vecinos de las calles Candelaria, Sol, Avenida Diputación, bajos de Patacabra y Curtidores.
  • Los vecinos que se encuentran en planta alta de toda la ribera del río pueden volver a planta baja como todos los del entorno de Misión Rescate y Zurbarán.
  • Los vecinos de Manuel de Falla deben esperar a la inspección técnica de los edificios.
  • Los vecinos de Lavadero no pueden volver a sus casas.
  • Ante cualquier duda llamen a la Policía Local al teléfono 956 46 08 33.
  • Se recuerda que la situación de desalojo se puede retomar en caso de que las autoridades lo estimen necesario.
  • El Ayuntamiento de Ubrique agradece la colaboración.
Cauce del río.
Cauce del río.
