Suspendida la actividad presencial en los centros educativos el viernes 13 de febrero

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía informó el jueves 12 de febrero de 2026, a las 19:30 horas, de la «suspensión de la actividad lectiva presencial para este viernes, 13 de febrero, en 22 municipios de la zona de Grazalema por previsión de lluvias intensas». Entre los municipios donde se suspenden las clases se encuentra Ubrique.

 

Aviso de la suspensión de clases.
Aviso de la suspensión de clases.
Previsión de lluvias (AEMET).
Previsión de lluvias (AEMET).

A las 20:30 horas del 12 de febrero de 2026, la Junta de Andalucía difundió una alerta alerta de protección civil por el que anuncia que se activa «aviso meteorológico por lluvias intensas y continuadas durante todo el día de mañana».

Aviso de protección civil.
Aviso de protección civil.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad