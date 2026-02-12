Suspendida la actividad presencial en los centros educativos el viernes 13 de febrero

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía informó el jueves 12 de febrero de 2026, a las 19:30 horas, de la «suspensión de la actividad lectiva presencial para este viernes, 13 de febrero, en 22 municipios de la zona de Grazalema por previsión de lluvias intensas». Entre los municipios donde se suspenden las clases se encuentra Ubrique.

A las 20:30 horas del 12 de febrero de 2026, la Junta de Andalucía difundió una alerta alerta de protección civil por el que anuncia que se activa «aviso meteorológico por lluvias intensas y continuadas durante todo el día de mañana».