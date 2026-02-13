Reapertura al tráfico a varias calles del casco antiguo

La Policía Local informó el 13 de febrero de 2026 de la apertura de las calles Prim, Botica y Los Solanos y la plaza de la Trinidad al tráfico de vehículos, tras haber permanecidas cerradas a la circulación desde la semana anterior por la riada de agua procedente del nacimiento del Ubrique el Alto. Previamente, operarios de la empresa Básica hicieron la limpieza de dichas vías.

Reunión de la Junta de Seguridad

En la mañana del viernes 13 de febrero de 2026, la Junta Local de Seguridad trasladó a la ciudadanía los siguientes puntos:

Se mantiene el nivel 1 de Emergencia con nivel de alerta naranja. Se recomienda que mantengan todas las medidas de protección personal necesarias. Precaución con el viento.

Se agradecen todas las muestras de solidaridad que se están recibiendo desde todos los ámbitos. Se quiere trasladar que en estos momentos no necesitamos ayuda ni de alimentos ni de material.

Se agradece todo el trabajo del grupo de voluntarios de Ubrique.

Preocupa la situación del centro El Curtido. Se trabaja en garantizar la seguridad y los servicios a los usuarios.

Los niveles del cauce a esta hora no presentan riesgo. Se recuerda que hoy pueden seguir acudiendo al Punto Vuela, en la Biblioteca, para recibir asesoramiento sobre los partes a los seguros.

Se está revisando la situación de todos los caminos públicos con la colaboración de un grupo de voluntarios.

Continúan cerradas al tráfico las calles Torres, Nevada y Juan de la Rosa. A lo largo del día se abren al tráfico las calles Botica y Los Solanos cuando se proceda a la limpieza de las vías. Se mantendrán las protecciones a las viviendas. La Policía Local informará cuando se proceda a la apertura.

