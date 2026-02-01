Los Ciegos: «De milagro Teatro» en Ubrique

Texto: Pedro Bohórquez Gutiérrez

Fotos: Diego Borrego

Excelente es el calificativo que merece la representación –una versión libre de Los ciegos del autor belga Maeterlinck– con la que la compañía «De milagro Teatro», deleitó al público ubriqueño en la salón de actos del IES Maestro Francisco Fatou el sábado 31 de enero de 2026.

Puesta en escena de una enorme fuerza plástica, de sostenida belleza y armonía. Ejemplo de teatro poético y simbólico con gotas de humor absurdo, sin pedantería, sin cursiladas y retorcimientos. Ejemplo de sobriedad estética. Perfecta simbiosis entre texto y puesta en escena. El trabajo de los actores es excelente: una demostración de soltura y versatilidad. Naturalidad, lejos del acantonamiento.

Original formulación de una teoría del teatro y su praxis fundidas en el propio espectáculo. Ejemplo de (auto)exigencia y rigor. Respeto hacia el público al que se ganan con honestidad y sin trampas. Un estímulo para el espectador en el que despierta un saludable deseo de explorar más allá de lo conocido.

La representación ha sido el fruto de la iniciativa de «La Salita de Teatro», que ha contado con la colaboración en esta ocasión del Ayuntamiento de Ubrique. «La Salita de Teatro», asociación independiente creada en pro de la difusión del teatro y de otras manifestaciones culturales, cumplió hace poco un lustro de existencia y cuenta con local propio y un público consolidado. La representación de Los ciegos a cargo del grupo «De milagro Teatro», que dirige Gaspar Campuzano, de la veterana compañía de teatro independiente «La Zaranda» de Jerez, requería por sus características un espacio escénico mayor, de ahí su traslado –un acierto– de «La Salita de Teatro» al salón de IES «Maestro Francisco Fatou», cuyo mayor aforo pudo dar cabida a un numeroso público asistente, contra todas las expectativas.