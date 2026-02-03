Activado el plan de emergencias por el temporal

El Ayuntamiento de Ubrique ha procedido al cierre preventivo de los edificios públicos, las instalaciones deportivas, parques y cementerio municipal, en aplicación del Plan de Emergencia Local, según informó el Consistorio en facebook el 3 de febrero de 2026, ante la previsión de fuerte temporal el día 4. El Ayuntamiento difundió el siguiente comunicado:

«Desde el Gabinete de Información y Comunicación del Plan Territorial Local de Emergencias de Ubrique se informa a la ciudadanía que, ante la declaración de alerta nivel rojo por condiciones meteorológicas adversas prevista para el próximo miércoles, día 4, se procede a la activación del Plan de Emergencia Local.

Esta medida tiene carácter preventivo y tiene como objetivo coordinar los recursos y servicios municipales, así como reforzar la vigilancia y la respuesta ante posibles incidencias derivadas del episodio meteorológico.

Se ruega a la población que extreme la precaución, limite los desplazamientos innecesarios y atienda en todo momento las indicaciones que se emitan a través de los canales oficiales».

Por su lado, la Junta de Andalucía ha suspendido toda actividad lectiva para el día 4 de febrero. La comunicación oficial, recogida por el Ayuntamiento, es la siguiente:

«Tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha anunciado las medidas adoptadas frente a las previsiones meteorológicas.

Se suspende la actividad lectiva presencial en toda Andalucía mañana miércoles, excepto en la provincia de Almería, tanto en colegios como en institutos. Además se hace esta recomendación a las Universidades, entre las que la UCA ya ha confirmado también el cese de actividad.

Se enviará un mensaje de alerta a las 20,00 horas a través de ES-Alert en aquellas zonas con riesgo de lluvias muy elevado (nivel rojo).

Se eleva el Plan de Emergencia a situación operativa 2, ante el riesgo de inundaciones en Andalucía, dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria para los próximos días, lo que supone la posibilidad de contar con medios extraordinarios de otras Administraciones.

Entre otras medidas, también se decreta la suspensión de actividad en centros de Participación Activa y de Día, y se recomienda a los Ayuntamientos que cesen la actividad deportiva al aire libre. Las previsiones apuntan a que puedan acumularse durante los próximos días entre 500 y 700 l/m2 en Grazalema, y en torno a 400l/m2 en su comarca. Se solicita a la ciudadanía limitar su actividad este miércoles y que evite los desplazamientos innecesarios».

Precaución

El Ayuntamiento de Ubrique solicita a toda la ciudadanía mucha precaución para las próximas horas y aconseja lo siguiente: