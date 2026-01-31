Critican el «empeoramiento» de la situación de la plaza de la Estrella

Adelante Andalucía en Ubrique volvió a denunciar el 29 de enero de 2026 la situación de la Plaza de la Estrella, que «tras la finalización de unas obras millonarias, ha empeorado notablemente después de las intensas lluvias y el reciente temporal que ha sufrido la localidad». “Diez días después de la denuncia pública que realizamos, los problemas no solo persisten, sino que se han agravado, poniendo de manifiesto la falta de celeridad en las gestiones del equipo de gobierno municipal y de prioridad para solventar este asunto”, ha lamentado la portavoz de Adelante Andalucía en Ubrique, Toñi Villa.

Villa ha señalado además que “lo que está ocurriendo en la Plaza de la Estrella es la prueba evidente de que se ha ejecutado una obra mal planteada y peor rematada”. Según explica Villa, las lluvias han dejado al descubierto aún más las graves deficiencias de la actuación, que supuso una inversión de 1,2 millones de euros, financiada en un 80% con fondos europeos y que, supuestamente, debía acabar con los problemas de inundaciones y mejorar la movilidad. “Este nuevo episodio de lluvias fuertes ha vuelto a poner sobre la mesa que la obra no cumple con los objetivos para los que fue ejecutada. Hay zonas donde el agua se acumula, el pavimento se está deteriorando a un ritmo alarmante y la circulación se vuelve aún más caótica y peligrosa”, ha afirmado.

Desde Adelante Andalucía critican especialmente que, tras la denuncia realizada el pasado 19 de enero, “nos encontramos con un Ayuntamiento incapaz de reconocer errores y que no prioriza esta cuestión a la hora de dar soluciones. Se denuncian los problemas, se producen lluvias que los agravan y la respuesta del equipo de gobierno es el silencio”, ha lamentado.

Adelante Andalucía exige una actuación inmediata para corregir las deficiencias de la Plaza de la Estrella, así como una revisión en profundidad del proyecto y de su ejecución. “Ubrique no puede permitirse obras millonarias que se deterioran en semanas y que empeoran la vida diaria de la gente. Exigimos responsabilidad, transparencia y soluciones reales, no más propaganda ni más parches”, ha concluido Toñi Villa.