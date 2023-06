José Antonio Bautista, abierto a alcanzar acuerdos tanto con PSOE como con PP

La candidatura de Andalucía por Sí obtuvo en las elecciones locales del 28 de mayo de 2023 dos concejalías. Dado que el PSOE logró ocho y el PP siete, los andalucistas tienen la llave de la gobernabilidad de la corporación. A este respecto, el candidato a la alcaldía de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, expresó lo siguiente en los Informativos de Radio Ubrique: “Los ubriqueños no han querido mayorías absolutas”, por lo que “se abre un abanico de posibilidades”. Bautista no descarta ninguna opción. Se muestra “abierto a alcanzar acuerdos tanto con el PSOE como con el Partido Popular”. En la emisora municipal manifestó: “Si creen oportuno, pueden contar con Andalucía por Sí; estamos con la mano tendida y dispuestos a ver cuál es el proyecto de futuro que se plantean”. Según él, “lo primero que vamos a mirar es el proyecto, qué es lo que quiere cada una de las fuerzas para Ubrique y, dependiendo con la compatibilidad que tengan con lo que hemos defendido estos años atrás, tomaremos la decisión”. Teniendo en cuenta que Andalucía por Sí es “la fuerza que decidirá hacia qué lado se decanta la balanza”, el candidato andalucista manifestó que lo que quiere hacer es “llevar a cabo su proyecto”, que considera “el más bonito e ilusionante”. Llevar este programa desde la oposición o con acuerdos dependerá, según dijo, “de las decisiones que otros partidos tomen”. Reiteró que su partido no se cierra a ningún tipo de acuerdo”. Por último, expresó que está “a la espera de que se pongan en contacto” con ellos. Según informó, hasta el momento, “prácticamente ninguno de ellos ha tenido a bien hacer una llamada para sentarnos”.