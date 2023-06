Inteligencia artificial: el reto de aplicarla a la empresa

La oficina Acelera Pyme Rural Cádiz celebró en el Centro Tecnológico de la Piel-Movex una jornada titulada “¿Aprendemos a troquelar a la inteligencia artificial? Presente y futuro de mi negocio”. Esta iniciativa responde a la aparición de ChatGPT, que “ha supuesto un antes y después para la transformación digital de la sociedad”, según expresó dicho organismo en un comunicado difundido el 15 de junio de 2023. El ponente ha sido al ingeniero informático y experto en tecnología Rafael Alcoholado. Según los organizadores, “ChatGPT es una IA generativa a la que se le puede pedir todo lo que uno pueda imaginar y en lenguaje natural, por lo que se ha convertido en una potente aliada en el día a día de cualquier empresa o negocio. El objetivo de esta jornada ha sido explicar a las pymes, autónomos y emprendedores del sector de la piel el mejor modo de usarla y de sacarle el máximo potencial”.

Como explicó Rafael Alcoholado, “ChatGPT es una rama de la inteligencia artificial, la IA generativa, que se enfoca a la generación de contenido original a partir de datos existentes. Esta tecnología utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de textos e imágenes, y luego generar contenido nuevo y único. Es como tener un experto al que preguntar sobre cualquier área de cualquier proyecto”. No obstante, el ponente también ha advertido de sus inconvenientes: “Hay que saber preguntar y saber interpretar respuestas”. En este sentido, recomendó “explicar a la herramienta los objetivos del trabajo o tarea a realizar, utilizar ejemplos, dar pistas, pedirle que nos haga preguntas o contarle una historia”.

El uso de la IA generativa dota de una herramienta universal a cualquier empresa o negocio, pero se requiere capacitación porque el uso puede conllevar un perjuicio. Porque, como ha comentado Alcoholado, “las IA generativas constituyen una fantástica herramienta, que en las manos adecuadas te hace triunfar y las manos equivocadas te lleva a la ruina. El perjuicio no lo ocasiona la herramienta o la tecnología, sino la persona que lo usa”.

Según este profesional, el proceso de transformación digital no avanza como es debido, y no por falta de tecnologías sino porque muchas empresas, autónomos y emprendedores no saben cómo implantarlas. Así lo ha explicado Alcoholado: “Cuando llegan los ordenadores y las computadoras, muchas personas y empresas se compraron una, pero la tenían de decoración en el escritorio o para jugar a los videojuegos. No tenían competencias digitales para sacarles beneficio. Hay que estar capacitado para poder manejar la tecnología y sacarle partido a la inversión de tiempo y dinero”. Por eso, “es fundamental entender levemente cómo funcionan las IA generativas y aprender a preguntar correctamente para obtener la respuesta adecuada. De hecho, se habla una nueva figura en las empresas y en los negocios: el Ingeniero Prompts”.

Esta jornada se suma a las que, desde el pasado mes de noviembre, viene desarrollando de manera gratuita la oficina Acelera pyme Rural Cádiz, que ya se han celebrado en Chipiona, Vejer de la Frontera, Zahara de la Sierra, Conil, San Martín del Tesorillo, Algeciras Prado del Rey, Castellar de la Frontera y Paterna de Rivera. Estos eventos, dirigidos a pymes, autónomos y emprendedores de municipios gaditanos de menos de 20.000 habitantes, sumarán nuevas convocatorias en los próximos meses. Se trata de sesiones teórico-prácticas y en el transcurso de las mismas, los expertos resuelven dudas y ofrecen un asesoramiento inicial a quienes así lo demandan.

