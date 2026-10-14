La Junta alaba la recuperación del poblado de Los Hurones y anima a la presentación de ofertas para su explotación

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, recorrió el Poblado del embalse de Los Hurones el 14 de octubre de 2026, «tras su transformación y recuperación». Estuvo acompañada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, y el equipo técnico, para comprobar el estado de las instalaciones tras las actuaciones realizadas.

Asimismo, Mercedes Colombo ha recordado que sigue abierto el plazo para optar a la gestión y explotación del enclave, concretamente, en el ámbito de la resolución de convocatoria pública para la presentación de proposiciones, de cara al otorgamiento de concesión demanial destinada a la puesta en marcha y gestión de las instalaciones del Poblado, en el término municipal de San José del Valle.

Esta licitación se publicó en el BOJA del viernes 25 de septiembre, con un plazo de presentación de ofertas de unos tres meses desde el día siguiente al de la publicación. Durante este tiempo, las personas interesadas podrán visitar las instalaciones y preparar su proyecto.

Al acudir al Poblado, la delegada del Gobierno ha destacado «la singularidad y la relevancia de este enclave, de los trabajos realizados para su transformación y del Parque Natural Los Alcornocales en el que está ubicado». También ha insistido en «la importancia de la recuperación del patrimonio público para que esté a disposición de la ciudadanía y en el empuje del turismo de naturaleza en la provincia de Cádiz».

El objeto de la concesión es la gestión y explotación del Poblado de Los Hurones, a pie del embalse, «para materializar un proyecto vinculado al alojamiento turístico, la restauración, las actividades recreativas en la naturaleza, la interpretación del agua y del entorno, la recepción y atención a usuarios, la gestión y administración, la limpieza y mantenimiento y la seguridad y vigilancia».

Durante el recorrido, los asistentes han podido comprobar la conservación de la fisonomía del Poblado tras los trabajos de recuperación. Las tareas acometidas han abarcado la transformación del acceso, la reparación de viviendas y la implementación de una ruta de evacuación del Poblado para usar en caso de emergencia. También han incluido abastecimiento de internet, agua, saneamiento y depuración, según informó la Junta en un comunicado difundido el 14 de octubre de 2026. De hecho, el complejo cuenta con un sistema de depuración (EDAR) y de tratamiento de agua potable (ETAP) enmarcado en estas actuaciones.

En esta visita también se ha recordado que, respecto a la concesión, el adjudicatario dispondrá de un período inicial de 20 años, ampliable hasta 50, para explotar y mantener este enclave, abonando un canon que podrá compensarse mediante inversiones de mejora previamente autorizadas. Además, se ha insistido en que esta licitación está orientada a operadores con capacidad suficiente para desarrollar un proyecto de esta dimensión, valorando la inversión comprometida, la calidad de las instalaciones y servicios de alojamiento, así como la rapidez en la puesta en funcionamiento del complejo.

Por último, «se ha constatado que, tras el periodo de recuperación, el Poblado revive para pasar a una etapa en la que se convierta en un referente turístico de naturaleza, desde el respeto al medio ambiente y a la estética de Los Hurones».