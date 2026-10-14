IU pide transporte escolar temporal gratuito para el alumnado del CEIP Benafelix reubicado en el CEIP Reina Sofía

Izquierda Unida de Ubrique ha registrado un escrito formal dirigido a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Cádiz para solicitar la implantación inmediata de un servicio de transporte temporal y gratuito destinado a los niños y niñas del CEIP Benafelix reubicados en el CEIP Reina Sofía.

La iniciativa surge ante la problemática generada a raíz del tren de borrascas del pasado mes de febrero, que obligó a evacuar el CEIP Benafelix y a repartir a sus alumnos entre el CEIP Fernando Gavilán y el CEIP Reina Sofía. Desde la organización señalan que la distancia entre la zona de residencia habitual de las familias y el CEIP Reina Sofía es excesiva para ser recorrida a pie por niños de corta edad.

En un comunicado difundido el 14 de octubre de 2026, IU añade: «A este inconveniente se suma la dificultad logística que atraviesan las familias con varios hijos escolarizados que han sido separados en ambos colegios, lo que imposibilita atender la entrada y salida simultánea de las clases. Esta situación se agrava especialmente en los hogares que no disponen de vehículo propio y deben recurrir diariamente a la ayuda de vecinos u otros padres».

Desde Izquierda Unida de Ubrique recuerdan que «la administración pública ya ha demostrado flexibilidad ante crisis similares en la Sierra de Cádiz. En el escrito registrado se cita como precedente el caso del alumnado de Grazalema, donde la administración articuló soluciones singulares de transporte cuando los temporales e incidencias en la red viaria impidieron el trayecto del autobús habitual».

Un servicio provisional y compromiso con la transparencia

Desde la formación enfatizan que la propuesta no busca consolidar una línea permanente, sino ofrecer una medida paliativa de carácter estrictamente provisional que finalizaría en cuanto las instalaciones del CEIP Benafelix reabran sus puertas.

Asimismo, Izquierda Unida de Ubrique ha denunciado públicamente la opacidad que rodea la situación del centro. Desde la organización señalan que las familias están sufriendo una falta de información inaceptable por parte de la administración autonómica sobre la evolución real de los desperfectos y los plazos de actuación.

En este sentido, la formación política ha reafirmado su compromiso de seguir luchando por vías institucionales para recabar todos los informes y datos oficiales sobre lo que ocurre en el CEIP Benafelix. Izquierda Unida traslada a los padres y madres que, en el mismo momento en que disponga de dicha información, se la transmitirá de forma directa a las familias y la hará pública ante la ciudadanía.