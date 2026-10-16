CCOO llama a la huelga general el 11-M

La Unión Provincial de Comisiones Obreras (CCOO) de Cádiz difundió el 16 de octubre de 2026 un comunicado en el que hace un llamamiento a la huelga general convocada para el 11 de noviembre. CCOO expresa: «Nos movilizamos en la Huelga General para defender nuestros derechos y exigir un futuro digno para todas las personas trabajadoras. Pero también, el próximo 11 de noviembre tenemos una oportunidad para defender algo que va mucho más allá de nuestro puesto de trabajo. Porque cuando hablamos de salarios, vivienda, jornada laboral, servicios públicos o salud laboral, estamos hablando también de nuestras familias».
¿Por qué vamos a la huelga?
- *Subida de salarios y control de la inflación :Exigimos salarios dignos para recuperar el poder adquisitivo frente al encarecimiento del coste de la vida. Mejores salarios significan mayor capacidad para afrontar la compra, los recibos, los estudios de nuestros hijos o cualquier imprevisto.
- *Derecho a la vivienda digna: Pedimos frenar la especulación inmobiliaria y regular los precios del alquiler. Una vivienda más accesible puede facilitar que nuestros hijos puedan emanciparse y que las familias no tengan que dedicar gran parte de sus ingresos al alquiler o la hipoteca.
- *Reducción de la jornada laboral y fin de la precariedad: Por un trabajo de calidad y una conciliación real. Una reducción de la jornada significa más tiempo para estar con nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, disfrutar de la familia y vivir, no solamente trabajar.
- *Defensa de los servicios públicos: Cobertura pública garantizada en sanidad, educación y cuidados para toda la sociedad. Unos servicios públicos de calidad ayudan a nuestras familias.
- *Salud laboral y reformas pendientes: Garantizar la salud de las personas trabajadoras y avanzar en reformas clave como el registro horario y el SMI.