CCOO llama a la huelga general el 11-M

La Unión Provincial de Comisiones Obreras (CCOO) de Cádiz difundió el 16 de octubre de 2026 un comunicado en el que hace un llamamiento a la huelga general convocada para el 11 de noviembre. CCOO expresa: «Nos movilizamos en la Huelga General para defender nuestros derechos y exigir un futuro digno para todas las personas trabajadoras. Pero también, el próximo 11 de noviembre tenemos una oportunidad para defender algo que va mucho más allá de nuestro puesto de trabajo. Porque cuando hablamos de salarios, vivienda, jornada laboral, servicios públicos o salud laboral, estamos hablando también de nuestras familias».

¿Por qué vamos a la huelga?