El derecho a la vivienda, centro de la campaña del Frente Amplio, en el que se integra IU

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz ha defendido «la necesidad de presentar a la ciudadanía un proyecto de izquierda amplio” en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, que sirva de “frente común a las derechas, al fascismo, que, desgraciadamente, cada vez está ocupando más espacio mediático y más espacio político en nuestro país”.

En una comparecencia de prensa celebrada el 6 de octubre de 2026, e coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, acompañado de la responsable provincial de Acción Política, Anabel Moreno, ha indicado que el país se encuentra en un momento “crucial” y ha asegurado que Izquierda Unida va a apostar por “un frente amplio”. “Y quiero hablar con claridad -ha enfatizado-, de izquierda amplio, donde no sobra a nadie y donde se abren las puertas de nuestro espacio a que las distintas organizaciones políticas de izquierda se incluyan, participen y hagan de forma colectiva esta batalla frente a las derechas y a sus políticas, que tanto daño están haciendo a la clase media y trabajadora de este país”.

Consciente del poco espacio temporal que resta hasta las elecciones del 29 de noviembre y teniendo en cuenta que el 16 de octubre se cierra el plazo para el registro de coaliciones, el dirigente provincial ha garantizado que Izquierda Unida pone desde este momento, “todos nuestros esfuerzos, todos nuestros cuadros, toda nuestra militancia y toda nuestra estructura de arraigo en los territorios al servicio de un proyecto común”. Ha defendido que Izquierda Unida “tiene mucho que ofrecer a la ciudadanía” y, en especial, ha puesto en valor “el capital humano de nuestra organización”; “desde hoy, ponemos a disposición toda nuestra militancia, todo nuestro arraigo, todos nuestros cuadros políticos para hacer ese frente amplio y que las candidaturas del espacio político de frente amplio sean candidaturas donde se refleje lo que es la sociedad en esta provincia”.

En el plano nacional, ha señalado directamente a la figura de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia durante este mandato, como persona de “muy buen perfil para formar parte de esa candidatura de frente amplio”, y de la que ha ensalzado que “ha sido un valor, y creo que en los últimos tiempos ha demostrado, sin tener ningún pudor, ni tener miedo, ni estar coaccionada por las políticas de derechas, cómo defender los intereses sociales, cómo defender a la infancia, cómo defender la libertad de nuestro país, y sobre todo, una persona que se ha enfrentado de forma clara a las políticas de derechas y a los mensajes de odio”. “Creo que nuestra organización política tiene capital humano, capital político suficiente para dar la batalla”, ha defendido.

La vivienda, en el centro de la campaña

Se ha mostrado Rodríguez “ilusionado” por las movilizaciones de las últimas semanas en defensa de la vivienda y que formará una parte importante de la campaña electoral, “porque se ha logrado poner el derecho a la vivienda en el centro del debate” y ha recordado que Izquierda Unida “lleva defendiendo durante décadas y décadas el derecho a una vivienda digna” como un derecho constitucional que es. A este respecto, ha apuntado que “las organizaciones que han participado en estas movilizaciones tenemos claro que esto no es una batalla a corto plazo, no es una batalla que se vaya a ganar, entre otras cosas porque no hay ninguna norma, ninguna legislación que pueda ir de un día para otro a solucionar los problemas de la vivienda”. No obstante, ha defendido que “sí se han puesto sobre la mesa medidas como la parada temporal de los desahucios o la renovación inmediata de los alquileres y los alquileres accesibles”, que han servido “para que los partidos políticos, de distintos espectros, se muestren y se quiten la careta”.

Ha garantizado el coordinador provincial que “nuestra organización, como siempre, está y estará en la movilización social, está con la mayoría social de los trabajadores y las trabajadoras, y no solo con el tema de la vivienda, con el tema de la precariedad, con el tema de los precios, con el tema de la sanidad, con el tema de la educación”. Ha asegurado que Izquierda Unida “siempre ha sabido leer con altura de miras que no somos más que una herramienta política al servicio de la mayoría social, que, en este caso, es la gente que lo está pasando mal, la gente que no puede emanciparse, los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda y por la protección de los derechos y la libertad de nuestro país”

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