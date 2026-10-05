Cuando Ubrique se movilizó para bajar el precio de los alquileres de viviendas hace 90 años

Fernando Sígler Silvera

Historiador

El libro El Frente Popular. Ubrique, febrero-julio 1936, editado en 2023, incluye un epígrafe titulado «El conflicto por el precio de los alquileres de viviendas». Las multitudinarias movilizaciones desarrolladas en este otoño de 2026 en todo el país para reivindicar el derecho a una vivienda digna invitan a traer a la actualidad lo escrito en dicha monografía sobre los acontecimientos que vivió Ubrique hace 90 años, cuando también se movilizó para exigir la bajada del precio del alquiler de las viviendas. El texto es el siguiente:

«Uno de los factores de la crisis social que vivió la población en aquellas fechas fue en gran medida el nivel de los precios de los alquileres. A ello se unía la paradoja de la existencia de inmuebles deshabitados mientras la población con menos recursos no hallaba viviendas asequibles. El gestor José Bazán Gutiérreez planteó en abril lo oportuno que sería «hacer una revisión de las casas vacías por haber en la población necesidad de viviendas» (1).

La situación llegó a convertirse en un verdadero problema social, hasta el punto de que el 20 de mayo, el Centro Obrero de Agricultores, de CNT, que había adquirido la denominación de Sindicato Único de Oficios Varios, comunicó a la alcaldía que por unanimidad había acordado que «los afiliados a este sindicato están dispuestos a no abonar desde esta fecha ni un sólo céntimo a los propietarios de casas de alquiler mientras éstos no rebajen el 50% a las casas del precio que actualmente tienen» y que «en el mismo sentido se hará con respecto al suministro de fluido eléctrico». El sindicato pedía al regidor que convocara a los propietarios y directivos de la empresa eléctrica para solicitarles la rebaja. Sin embargo, el alcalde, en esas fechas José Arenas Rubiales, contestó haciendo declinar la responsabilidad en la autoridad judicial, al entender que, según la ley, «el derecho de revisión de los arrendamientos habrá de ser ejercido dentro del plazo de un año a partir de la fecha del contrato en que se hubiese pactado la renta, estipulación o condición abusiva», siendo, por su lado, la empresa suministradora del fluido eléctrico la responsable de la modificación de las tarifas.

No satisfecha con esta respuesta, la organización obrera convocó a todas las sociedades de trabajadores a participar el 31 de mayo en una «asamblea magna» en la plaza de toros para tratar sobre el problema de los alquileres de casas y del suministro de luz. El gobernador civil prohibió tal asamblea, y la misma hubo de celebrarse en el local en construcción de la Sociedad de Obreros Marroquineros «El Avance». En dicha reunión participaron todas las sociedades de oficio de CNT y UGT. Seguidamente, seis sociedades obreras de la localidad presentaron un escrito en el Ayuntamiento para solicitar formalmente la rebaja del 50% en el precio de los alquileres de viviendas y del 30% en el fluido eléctrico. El alcalde respondió argumentando que no estaba entre sus atribuciones hacer esta rebaja oficialmente, y que solo podría intervenir en el asunto más que de forma particular (2).

A principios de junio la Sociedad de Obreros Petaqueros declaró una huelga «por asuntos de trabajo, de carácter pacífico». El día 2, a las 2 de la tarde, el alcalde informó por telegrama de esta protesta al gobernador, a quien mostró su confianza en que gracias a sus gestiones se llegara pronto a una solución. Cuatro horas más tarde, volvió a telegrafiarle para anunciarle la «terminación de la huelga de petaqueros por transigencia mutua y sin incidente alguno» (3).

Unos días después, el domingo 7 de junio, a las cuatro de la tarde, se celebró en la plaza de toros un «mitin de afirmación sindical», autorizado por el gobernador. El mitin registró una asistencia multitudinaria, de más de dos mil personas, según el delegado designado por la alcaldía, Vicente Romero Angulo, que comunicó que el mitin, que duró dos horas y media, se desarrolló con «el mayor orden» (4). En esta nutrida reunión volvió a reivindicarse la rebaja del 50% en el precio de los alquileres de viviendas y del 30% en el fluido eléctrico».

Notas

(1) Archivo Histórico Municipal de Ubique, leg. 21, Actas Capitulares, sesión de 27/4/1936, punto 11º, f 35v..

(2) Archivo Histórico Municipal de Ubique, leg. 104, Correspondencia, n.º 508 y n.º 523, Centro de Agricultores a alcalde, 19/5/1936 y 21/5/1936; leg. 79, Correspondencia, n.º 1028 y n.º 1237, alcalde a presidente de la Soeiedad de Obreros Agricultores, 23/5/1936 y 18/6/1936; n.º 1063, alcalde a gobernador civil, 29/5/1936.

(3) Archivo Histórico Municipal de Ubique, leg. 79, Correspondencia, n.º 1092-1093, alcalde a gobernador civil, 2/6/1936.

(4) Archivo Histórico Municipal de Ubique, leg. 79, Correspondencia, n.º 1122, n.º 1127, n.º 1128, n.º 1139 y n.º 1141, alcalde a gobernador civil, 5/6/1936 y 7/6/1936.