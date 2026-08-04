El Pleno aprueba la ordenanza de tráfico

Vídeo de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique el 29 de julio de 2026. En la misma se aprobó incluir en el orden del día por urgencia el punto de la propuesta de aprobación de la ordenanza reguladora del tráfico. Votaron a favor de la inclusión de este punto el PP y Andalucía por Sí (AxS), mientras que el PSOE votó en contra, tras solicitar que se aplazara la discusión de este asunto para celebrar previamente una reunión con los vecinos del casco antiguo, que habían presentado un contencioso en el Juzgado, que, en principio, les ha dado la razón. Una vez incluido el punto en el orden del día, votaron a favor de la ordenanza de tráfico PP y AxS, mientras que el PSOE se abstuvo.

Asistieron a este pleno cinco ediles del PP, dos de AxS y seis del PSOE.