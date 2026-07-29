Reabiertas al tráfico las carreteras del pantano y la Albuera

La Diputación de Cádiz ha reabierto al tráfico las carreteras provinciales de La Albuera y de acceso a Los Hurones, ambas en el término municipal de Ubrique, según informó el organismo provincial el 29 de julio de 2026. Estas dos vías permanecían cerradas al tráfico en su totalidad como consecuencia de los daños provocados por la sucesión de temporales que afectaron a la provincia en invierno. Tras estas reaperturas, sólo quedan 2 carreteras provinciales cortadas de forma parcial a la circulación -también en la zona de la Sierra de Cádiz-, toda vez que las otras 19 vías afectadas por las borrascas se han ido restableciendo al tráfico a medida que se han ido terminando las obras de emergencia acometidas en cada una de ellas.

Las carreteras recién abiertas son la CA-8104 (La Albuera) y la CA-8105 (de acceso a Los Hurones). En la primera ha sido necesario realizar trabajos para recuperar la estabilidad de la calzada a la altura del kilómetro 0,8, donde se produjo un deslizamiento de la ladera, así como reparar varios tramos de la carretera cuyos cimientos se vieron afectados. En el caso de la segunda, se registraron desprendimientos de tierras en el kilómetro 3 que invadieron la calzada y un corte vertical del talud en terraplén que presentaba riesgos de deslizamiento, corregido mediante las obras ejecutadas.

Las reparaciones en estas dos carreteras se han resuelto mediante un mismo contrato de emergencia, adjudicado a la empresa DI2 Portuense por un importe de 898.785,56 euros (impuestos incluidos).

La Diputación interviene en estos momentos en las dos carreteras que permanecen cortadas al tráfico de forma parcial. La CA-9101, entre Olvera y Coripe está cortada entre los kilómetros 5 y 7 por daños en el cimiento de la carretera como consecuencia de las crecidas del río Guadalporcún y el arroyo Bermejo. La Diputación invierte en esta actuación casi tres millones de euros. La finalización de las obras está prevista para finales de año.

La CA-9113, entre El Gastor y Setenil, permanece cortada entre los kilómetros 0 y 4 y del 8,5 y el 14,4 por roturas de calzada derivadas del deslizamiento de la ladera. Se ha establecido un itinerario alternativo por las carreteras MA-8405 y MA-8406 entre Los Villalones y Venta de la Leche.

En total, la Diputación ha invertido unos 20 millones de euros en contratos de emergencia destinados a solventar los daños provocados por los temporales invernales en las carreteras de la provincia. Las actuaciones han sido impulsadas por el Área de Cooperación, responsabilidad de Javier Bello.