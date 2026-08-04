Papeles de Historia logra la mejor valoración en la convocatoria de subvenciones de memoria histórica de la Diputación

La Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, dependiente del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, publicó el 3 de agosto de 2026 el listado definitivo de entidades que recibirán ayudas para ejecutar proyectos de Memoria Histórica y Democrática, conforme a las bases de dos convocatorias publicadas el 21 de abril. El proyecto presentado por la Asociación Papeles de Historia ha merecido la máxima valoración de entre las correspondientes a entidades sin ánimo de lucro (91 puntos de un máximo de 100).

Este proyecto se titula así: «La depuración de empleados municipales y funcionarios de servicios públicos de la provincia de Cádiz bajo el franquismo. Investigación de archivos, publicación y base de datos».

Los objetivos de dicho proyecto son los siguientes:

Documentar en fondos documentales de archivos el proceso de depuración de funcionarios municipales y de servicios públicos de la provincia de Cádiz durante el franquismo.

Difundir los resultados de esta investigación para conocimiento de la ciudadanía, a través de los siguientes medios: Web de la asociación peticionaria: www.papelesdehistoria.es. Base de datos de software libre instalada en la web de la asociación. Publicación de monografía con resultados de la investigación de archivos.

Contribuir a la formación en materia de memoria histórica y democrática de la provincia de Cádiz, en especial entre las generaciones jóvenes.

Este proyecto de investigación será desarrollado por los siguientes profesionales:

Malgara García Díaz, licenciada en Historia.

Antonio Morales Benítez, doctor en Historia.

Elena Trujillo Petisme, licenciada en Historia.

Fernando Sígler Silvera, doctor en Historia.

Juan Carrasco Soto, técnico superior en imagen y en digitalización documental, webmáster.

Este proyecto supone una continuidad del proyecto desarrollado por las/os mismas/os investigadoras/es implicadas/os en un proyecto anterior subvencionado por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con financiación de la Diputación provincial de Cádiz, para la Asociación Casa de la Memoria en 2025, relativo a la depuración del magisterio de la provincia de Cádiz bajo la dictadura franquista, y el cual aún está en desarrollo.

Comunicado de la Diputación

Según informó la Diputación de Cádiz el 3 de agosto de 2026, en total esta resolución posibilita el desarrollo de 25 proyectos, y representa una inversión que supera los 200.000 euros: 106.170,87 para instituciones públicas y 99.085,68 para organizaciones sin ánimo de lucro. Se trata del segundo año en que se convocan estas ayudas mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con una notable aceptación de las diferentes entidades que han presentado casi medio centenar de proyectos. La concurrencia es el sistema por el que se dirimen la amplia mayoría de ayudas que concede el Servicio de Memoria, salvo algunas iniciativas singulares.

La comisión de valoración presidida por el diputado responsable del Servicio, el vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha tenido en cuenta aspectos como la calidad y solvencia de la iniciativa, su viabilidad técnica y económica, la incidencia social y alcance territorial, la colaboración con otras entidades, y el plan de comunicación y difusión.

El objeto de estas convocatorias es financiar proyectos de Memoria Histórica y Democrática en la provincia de Cádiz durante la anualidad 2026 realizados bien por ayuntamientos, entidades locales autónomas (ELA) y mancomunidades o por asociaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro cuyos proyectos se enmarquen en la Memoria Histórica y Democrática.

Los 14 ayuntamientos que han visto cómo se seleccionaban sus proyectos han sido los de Benalup-Casas Viejas, Trebujena, Puerto Serrano, San José del Valle, Medina Sidonia, El Bosque, Alcalá de los Gazules, Algodonales, Bornos, Alcalá del Valle, San Roque, Setenil de las Bodegas y Paterna de Rivera, así como la Mancomunidad de La Janda.

En el apartado de asociaciones han sido seleccionados los proyectos de 11 de ellas: la Asociación Papeles de Historia de Ubrique, la de Personas con Discapacidad TILES, Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz, el Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar, el Foro por la Memoria Campo de Gibraltar, Asociación Casa de la Memoria, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Espera, la Asociación Recuperación de la Memoria Democrática Social y Política de San Fernando, la Asociación Foro Memoria El Puerto de Santa María y la Asociación SOS Bebés Robados Cádiz.

Los proyectos aprobados incluyen investigaciones históricas, exhumaciones y estudios arqueológicos, intervenciones en cementerios, publicaciones, documentales, exposiciones, jornadas, conferencias, material didáctico, rutas de memoria, actividades educativas, digitalización y conservación documental, monumentos y placas conmemorativas, proyectos artísticos o acciones de divulgación y sensibilización.