III edición de Bajo la Piel

Del 21 al 24 de mayo de 2026 se celebra la III Edición de Bajo la Piel en Ubrique, organizada por Artesanía de Andalucia, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Han sido programadas mesas redondas, eventos culturales y gastronómicos y actuaciones musicales, entre otros actos.
Además, este año se ha convocado el I Concurso Fotográfico Juvenil Bajo la Piel, y se puede seguir visitando la exposición del LXI Certamen Local de Pintura «Villa de Ubrique» en el Centro de Interpretación de la Historia  de Ubrique (San Juan de Letrán) durante el mes de mayo en el horario habitual del Centro: de martes a sábado de 09.30 a 14.00h; 16.00 a 18.15h. Domingos de 09.30 – 14.00h. Lunes cerrado por descanso.

Cartel del evento.
Cartel del evento.

 

Programa de actividades.
Programa de actividades.
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