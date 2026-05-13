Jornada formativa «Inteligencia Artificial para ganar tiempo y productividad»

El martes 19 de mayo de 2026 se celebra en Ubrique una jornada formativa titulada «Inteligencia Artificial para ganar tiempo y productividad». Esta actividad, que promueven Asopiel y Movex junto con el Colegio de Ingenieros de Andalucía, está.dirigida a pymes, autónomos, emprendedores y trabajadores. Según los organizadores, esta iniciativa «se enfocará al trabajo diario de empresas, comercios y ecommerce del sector de la marroquinería como prioritario, aunque se aceptarán solicitudes de otros ámbitos».

Jornada de 19.05.2026

Título jornada: Inteligencia Artificial para ganar tiempo y productividad

Hora: 17:00 – 19:00 h

Lugar: Movex , Avda del Pantano de los Hurones, 1, 11600 Ubrique (Cádiz)

Ponente: Javier Durán

Organismos colaboradores: Asopiel, Movex

Enlace de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1xRfHM6Fs0e77F5vfAfYHL0s_nzRErtoQfj6gW5qBvX8ApQ/viewform?usp=header