Jornada formativa «Inteligencia Artificial para ganar tiempo y productividad»

El martes 19 de mayo de 2026 se celebra en Ubrique una  jornada formativa titulada «Inteligencia Artificial para ganar tiempo y productividad». Esta actividad, que promueven Asopiel y Movex junto con el Colegio de Ingenieros de Andalucía, está.dirigida a pymes, autónomos, emprendedores y trabajadores. Según los organizadores, esta iniciativa «se enfocará al trabajo diario de empresas, comercios y ecommerce del sector de la marroquinería como prioritario, aunque se aceptarán solicitudes de otros ámbitos».

Cartel de la jornada formativa.
Cartel de la jornada formativa.
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