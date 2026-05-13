Un hospital público en la Sierra de Cádiz: la apuesta de Por Andalucía

El portavoz de Izquierda Unida en el grupo Sumar en el Congreso de los Diputados Enrique Santiado, participó el 11 de mayo de 2026 en Villamartín en una rueda de prensa en la que criticó la «dejaciones» de la administración autonómica en la atención como en la crisis de los cribados de cáncer. Santiago, que es también secretario general del PCE, estuvo acompañado por el número 2 de la candidatura de la coalición «Por Andalucía» al Parlamento andaluz y coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, así como por la candidata de «Por Andalucía» al Parlamento y presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Ana Medina; el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez; y el alcalde de Bornos, Hugo Palomares. Ana Medina reclamó un hospital público en la Sierra de Cádiz.

En su intervención ante los medios de comunicación, Enrique Santiago añadió: «Andalucía necesita que el dinero de los impuestos se utilice para atender los problemas. Es absolutamente inaceptable que estemos viviendo una huelga de educadoras de educación infantil de cero a tres años por sueldos indignos que están sufriendo por falta de recursos, mientras que en el ejercicio anterior Moreno Bonilla devolvió 120 millones al Gobierno de España que iban destinados a educación infantil. Moreno Bonilla dijo que ese dinero no se necesitaba en Andalucía. Moreno Bonilla tiene que dejar de hacer regalos a los bancos. Cuando no ha aceptado la condonación de la deuda, que estaba dispuesto a sufragar el Gobierno de España, 30.000 millones, ¿eso qué significa? Que Andalucía va a tener que pagar 2.000 millones de intereses de deuda a los bancos; un regalo a la banca privada».

Ante el edificio del hospital concertado Virgen de las Montañas, Ana Medina, por su parte, reclamó «servicios dignos y de calidad, como un hospital público para la comarca de la Sierra de Cádiz». Medina, que también es concejala de IU en el Ayuntamiento de Olvera y profesora del IES Los Remedios de Ubrique, añadió: «Somos la única comarca en toda la provincia que no tenemos un hospital público; tenemos este en Villamartín concertado con el grupo Pascual, y un aparte de la Sierra tiene que desplazarse al hospital de Ronda, ya en la provincia de Málaga, con lo cual nos están dando un trato que no corresponde con el que nos merecemos los ciudadanos de la Sierra. No somos ciudadanos de segunda; necesitamos recibir los mismos servicios, con la misma calidad, que el resto de la provincia y de la comunidad autónoma».