Los centros educativos retoman la actividad presencial, salvo el colegio Benafélix y la guardería La Esperanza

Tras la reunión de coordinación con responsables de todos los centros educativos para estudiar la situación de los edificios, el Ayuntamiento comunicó el 9 de febrero de 2026 que «en cuanto se retome la actividad lectiva presencial las clases podrán retomarse con normalidad en todos los centros, excepto en el CEIP Benafélix y en la Guardería La Esperanza, a causa de las incidencias registradas por las lluvias».

El Ayuntamiento señaló que en el caso de la Guardería La Esperanza, el alumnado será reubicado en varias aulas del CEIP Fernando Gavilán. En cuanto al colegio Benafélix, el alumnado del ciclo de Infantil también será redirigido a aulas independientes en el CEIP Fernando Gavilán, con el mismo profesorado con el que contaban.

Por su parte, con estas mismas condiciones, el alumnado de los distintos cursos de Primaria del Benafélix podrán continuar sus clases en aulas del CEIP Reina Sofía.

Para el resto de centros educativos, las autoridades han dispuesto la reanudación de la actividad presencial a partir del 10 de febrero.

Reunión de la Junta de Seguridad

Por otra parte, el Ayuntamiento informó de la reunión de la Junta de Seguridad celebrada la noche del 9 de febrero de 2026, en la que comunicaron los siguientes puntos: