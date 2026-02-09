Registrados dos nuevos terremotos

La jornada del lunes 9 de febrero de 2026 registró dos nuevos terremotos que los vecinos sintieron en Urique. El primero tuvo lugar a las 08:50 horas, con una magnitud de 3.2. El epicentro se localizó en Cortes de la Frontera (Málaga), según informó el Instituto Geográfico Nacional. El segundo se registró a las 13:40 horas. Tuvo una magnitud de 3,5y el epicentro también se situó en Cortes de la Frontera.
A propósito de estos seísmos, el Ayuntamiento de Ubrique difundió cartelería con instrucción de cómo actuar en estos casos.

Carteles difundidos por el Ayuntamiento de Ubrique.
