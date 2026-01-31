Presentada la 30ª edición de la Subida Ubrique-Benaocaz

La 30ª edición de la Subida Ubrique-Benaocaz ya tiene cartel oficial. Fue presentado oficialmente el jueves 29 de enero de 2026 en las instalaciones de Cadimar Mercedes-Benz, concesionario oficial de la marca, ubicadas en Jerez de la Frontera. Durante el acto se desveló la imagen oficial de una carrera que en este 2026 recuperará su presencia en el calendario del Campeonato de España de Montaña AUTOhebdo Sport y que, al mismo tiempo, seguirá siendo puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña y para la Copa Car Cross. El evento se celebra del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026.

Durante la presentación han tomado la palabra Mario Casillas, alcalde de Ubrique; Francisco Girón, jefe de ventas de Cadimar Mercedes-Benz; y José Francisco Galán, en representación de Escudería Ubrique. En sus respectivas intervenciones se ha puesto en valor la enorme importancia e implantación de la prueba en la localidad, que ha supuesto durante estas tres décadas un escaparate incomparable para todo el municipio, tanto a nivel nacional como internacional, llevando su nombre a los aficionados al automovilismo y, en concreto, a la especialidad de montaña.

Asimismo, se ha confirmado la presencia de la ya tradicional caravana de vehículos AMG de Mercedes-Benz, con motorizaciones de gasolina, en las carreteras de Ubrique a Benaocaz entre manga y manga, constituyendo otro de los grandes puntos de interés para los miles de aficionados presentes en las cunetas y para quienes siguen la prueba en streaming a través de internet. Además, el vehículo oficial de la competición será el novedoso Mercedes-Benz CLA, que será otro de los protagonistas del fin de semana.

En lo estrictamente deportivo, ya se puede adelantar la presencia de los principales protagonistas tanto del campeonato nacional como del regional, dándose en las próximas semanas más detalles conforme se vayan formalizando las preceptivas inscripciones.