La Gaviota, en La Salita de Teatro

La Salita de Teatro de Ubrique acoge el sábado 10 de enero de 2026 la representación de La Gaviota, una obra de teatro escrita por Alejandro Nieto Cruz, adaptación libre del clásico de Antón Chéjov, que propone «un intenso viaje por los conflictos familiares, el fracaso artístico y los deseos ocultos».

La función comienza a las 20:00 horas, con una duración aproximada de 120 minutos. Está dirigida a público mayor de 8 años. Según la entidad convocante, «la obra nos sumerge en un verano cargado de tensiones familiares, frustraciones artísticas y deseos cruzados, donde el fracaso de un estreno teatral desencadena un conflicto emocional que irá creciendo hasta estallar».

Las entradas tienen un donativo de 10 € y pueden reservarse por teléfono o WhatsApp: 679 96 88 95, adquirirse en Librería Alambique o a través de Entradium. «Se trata de una actividad cultural sin ánimo de lucro, organizada por la Asociación Cultural La Salita de Teatro». Es «una oportunidad única para disfrutar de teatro contemporáneo de calidad en un espacio cercano y comprometido con la cultura local».

Obra de teatro: «La Gaviota» (Adaptación libre de la obra de Antón Chéjov)

Dirección: Alejandro Nieto Cruz

Grupo: Crisantemo Teatro

Contacto: Pablo Benítez. Tlf. 654035937

Fecha: Sábado, 10 de enero de 2026

Hora: A las 20:00 h.

Lugar: La Salita de Teatro. c/ Santiago, 6-A, 11600 Ubrique (Cádiz)

Duración: 120 minutos aprox.

Público: mayores de 8 años

Entradas Reservas Tlf./Whatsapp: 679968895 Entradas-donativo 10€ en Librería Alambique

